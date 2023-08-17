На Гарика Харламова подали в суд

Гарик Харламов | Источник: PersonaStars

На комика Гарика Харламова подали в суд партнеры его ресторана «Хот Дог Бульдог». Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

По данным Telegram-канала, истцом по делу выступило ООО «Хлеб на Радость», чьи работники пекли булки ресторану. Они требуют с шоумена 1,4 миллиона рублей. Подробности судебного процесса неизвестны.

В июле Telegram-канал «Самые СЛИВки» сообщил, что Харламов выиграл суд по делу о франшизе его ресторана «Хот Дог Бульдог». По данным издания, весной 2022 года ростовский ресторатор Левон Седракян задумал по франшизе торговать булками «Хот Дог Бульдог» и заплатил за это 550 тысяч рублей, но компания Харламова не предоставила партнеру права на товарный знак.

В связи с этим Седракян обратился в суд. Однако ООО «Хот Дог Бульдог» подало встречный иск, заявив, что все это время выплачивало Седракяну роялти и маркетинговый сбор. Суд встал на сторону Харламова, обязав ресторатора выплатить штраф в 1 млн 635 тысяч рублей.