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16 августа 2023, новость

13-летний сын Жукова стал соведущим Шепелева в новом шоу

В соцсети «Одноклассники» вышел первый выпуск проекта «Полтора спортсмена» с Энджелом Жуковым
Энджел Жуков

Сын солиста российской поп-группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Энджел стал соведущим нового шоу «Полтора спортсмена», которое запускает социальная сеть «Одноклассники». Об этом сообщает «Лента.ру».

Вместе с Энджелом ведущим шоу будет шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев.

В первом выпуске нового проекта Жуков побывал на футбольной тренировке и занялся бальными танцами.

«Я думал, это будет скучно. Но когда я начал танцевать, я понял, что это очень увлекательно. Мне очень понравилось учить ча-ча-ча», — рассказал 13-летний ведущий.

Спортивно-познавательное шоу «Полтора спортсмена», в котором ведущий вместе с детьми выбирает подходящие спортивные хобби, стартовало 15 августа. Новые выпуски шоу будут выходить по вторникам.

Всего у Сергея Жукова четверо детей, трое из них, включая Энджела, родились в браке с экс-солисткой группы «Сливки» Региной Бурд. Энджел ранее выступал с отцом на одной сцене.

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