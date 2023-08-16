13-летний сын Жукова стал соведущим Шепелева в новом шоу

Энджел Жуков

Сын солиста российской поп-группы «Руки вверх!» Сергея Жукова Энджел стал соведущим нового шоу «Полтора спортсмена», которое запускает социальная сеть «Одноклассники». Об этом сообщает «Лента.ру».

Вместе с Энджелом ведущим шоу будет шоумен и продюсер Дмитрий Шепелев.

В первом выпуске нового проекта Жуков побывал на футбольной тренировке и занялся бальными танцами.

«Я думал, это будет скучно. Но когда я начал танцевать, я понял, что это очень увлекательно. Мне очень понравилось учить ча-ча-ча», — рассказал 13-летний ведущий.

Спортивно-познавательное шоу «Полтора спортсмена», в котором ведущий вместе с детьми выбирает подходящие спортивные хобби, стартовало 15 августа. Новые выпуски шоу будут выходить по вторникам.