Людмила Чурсина вспомнила, как отказалась от съемок в Голливуде

Людмила Чурсина | Источник: PersonaStars

Актриса Людмила Чурсина призналась в интервью с Борисом Корчевниковым, что в советские времена ей часто приходили предложения сняться в Голливуде.

Зарубежные режиссеры заинтересовались Чурсиной после выхода фильма «Журавушка» в 1968 году. Артистка вспомнила, что председатель Государственного комитета Совета министров СССР по кинематографии Филипп Ермаш запретил ей сниматься в Голливуде.

Чурсина не жалеет, что не снялась в голливудском кино. На тот момент у актрисы было много работы в России.

«Когда мы уже через много лет в делегацию поехали в Америку и были в Голливуде, там показывали какие-то отрывки. И вдруг ко мне подсаживается какой-то достаточно уже пожилой человек. Говорит: "А что ж вы не приехали? У вас могла быть другая судьба»" Я говорю: "Вы знаете, я своей судьбой более чем довольна. Я не хочу другой"», — рассказала актриса.

В 1963 году Чурсина начала свою актерскую карьеру в Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. В 1965-м она стала актрисой киностудии «Ленфильм». В 1981-м звезда удостоилась звания народной артистки СССР.