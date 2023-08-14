Анна Михалкова вернется к своей роли в комедии про колонию

Стартовали съемки продолжения комедийного сериала « Исправление и наказание » с Анной Михалковой в главной роли. Сообщается, что актерский состав проекта не только сохранит свою большую часть, но и пополнится новыми именами. В том числе к нему присоединится Михаил Пореченков .

В первом сезоне сериала зрители познакомились с Аленой Неверовой и ее экспериментальной методикой перевоспитания заключенных колонии, где она замначальника по воспитательной работе. А кроме того, Алена — внебрачная дочь олигарха, недавно погибшего нелепой смертью. Все деньги умершего выведены на заграничный счет, и родственники уверены, что электронный ключ от него хранится у Неверовой. Алена ничего не знает про деньги, но родня не верит и сжигает ее дом. В результате наследники олигарха получают срок, отбывать который им предстоит в колонии под присмотром Неверовой.