Наверх
14 августа 2023, фоторепортажСъемки

Анна Михалкова вернется к своей роли в комедии про колонию

Актриса снимается во втором сезоне сериала «Исправление и наказание»
10
фотографий
10
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки продолжения комедийного сериала «Исправление и наказание» с Анной Михалковой в главной роли. Сообщается, что актерский состав проекта не только сохранит свою большую часть, но и пополнится новыми именами. В том числе к нему присоединится Михаил Пореченков.

В первом сезоне сериала зрители познакомились с Аленой Неверовой и ее экспериментальной методикой перевоспитания заключенных колонии, где она замначальника по воспитательной работе. А кроме того, Алена — внебрачная дочь олигарха, недавно погибшего нелепой смертью. Все деньги умершего выведены на заграничный счет, и родственники уверены, что электронный ключ от него хранится у Неверовой. Алена ничего не знает про деньги, но родня не верит и сжигает ее дом. В результате наследники олигарха получают срок, отбывать который им предстоит в колонии под присмотром Неверовой.

Во втором сезоне Неверова столкнется с личным потрясением, и из-за этого едва не перейдет на темную сторону. А с появлением нового начальника колонии (Михаил Пореченков) ее вера в добро и людей столкнется с новыми испытаниями. 

К своим ролям, помимо Анны Михалковой, вернутся Татьяна Лютаева, Наталья БардоИгорь Грабузов и другие. Вместе с Пореченковым каст нового сезона пополнили Ксения Каталымова, Роман Мадянов, Юлия Гришаева.

Премьера продолжения сериала «Исправление и наказание» ожидается на телеканале ТНТ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ксения Каталымова
Татьяна Лютаева
Шпица и Пореченков станут родителями в продолжении сериала: первые кадры
1 р.
Исправление и наказание
Роман Мадянов
Михалкова слышит инопланетян в первом трейлере «Чувств Анны»
Игорь Грабузов
Анна Михалкова
Ирина Пегова появится в роли сиделки-провинциалки: новые кадры
Наталья Бардо
Михаил Пореченков
Нагиев и Пореченков появились в трейлере нового сериала
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Крюков играет Станиславского в фильме Шахназарова: первые кадры и трейлер
Анна Михалкова получила президентскую награду на кинофестивале
Пересильд, Михалкова и другие звезды посетили кинофестиваль в Югре
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Анна Михалкова сыграла маму трудного подростка: первые кадры
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Безрукова, Чадов, Муцениеце: звезды на закрытии «Горький fest»
Муцениеце, Куркова и юные звезды на кинофестивале: фоторепортаж
Куркова, Снаткина: звезды на открытии кинофестиваля Пореченкова
Михалкова и Ткачук снимаются в фильме про Конюхова: первые фото
Михалкова и Янковская представили фильм, где сыграли мать и дочь
Пореченков раскритиковал «Битву экстрасенсов» из-за шарлатанов
Михалкову на премьере ее первого сериала поддержала семья
Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Шпица, Яглыч, Михалкова: звезды на фестивале «Короче»
Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры
Прилучный, Безрукова, Хлынина: звезды на закрытии Горький fest
Пегова, Пореченков на открытии памятной доски Алексею Балабанову
Российским звездам устроили кинопоказ в шахте
Горбачева, Муцениеце, Зудина с Табаковым, Дорн на кинофестивале
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Муцениеце, Зудина с Табаковым на открытии фестиваля Пореченкова
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки
Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
44-летняя Виктория Исакова стала заслуженной артисткой России
Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве
Ходченкова и Михалкова снялись вместе: первые фото
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки
Новые трейлеры
Синдром
Трейлер
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
Трейлер (англ.)
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Посиделки в баре с тортом
Трейлер (англ.)
Одним днем
Трейлер
Праздники
Трейлер
Подводный капкан
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь