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14 августа 2023, новость

Агутин объяснил, почему не взял Shaman в свою команду в «Голосе»

Наставник популярного телешоу признался, что «не понимал, что с этим делать»
Леонид Агутин

Певец и член жюри шоу «Голос» Леонид Агутин в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему не повернулся к Ярославу Дронову (Shaman) на слепых прослушиваниях.

«У него сильный голос, но направление его пения, да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», — высказался Агутин.

При этом музыкант отметил, что у Shaman наблюдается ярко выраженная «народная» направленность пения, а таких артистов, напомнил Агутин, себе в команду обычно отбирала Пелагея.

«Я не говорю, что это плохо. Но народница у нас Пелагея», — объяснил музыкант.

По его словам, каждый наставник «Голоса» старался отбирать себе участников, исходя из их манеры пения. Например, Александр Градский отбирал конкурсантов с академическим стилем, Пелагея предпочитала участников с народными мотивами в творчестве, а Агутин особенно ценил исполнителей в стиле джаз и соул.

Ярослав Дронов, который позже стал известен как Shaman, дошел до финала «Голоса» в команде Пелагеи. Он участвовал в третьем сезоне вокального шоу.

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