На СТС ответили на слухи о возвращении «Ворониных»

Телеканал СТС ответил на слухи о возвращении в эфир сериала «Воронины». Об этом сообщает издание Super.
Поклонники ситкома решили, что проект получил продолжение, после того, как актриса Екатерина Волкова опубликовала кадры со съемочной площадки с актером Георгием Дроновым.
Представитель телеканала объяснил, что артисты участвовали в съемках рекламных роликов канала, и опроверг предположения о съемках нового сезона «Ворониных».
Проект является адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда». Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС. В марте 2021 года команда сериала приняла решение о закрытии проекта.
Ранее Георгий Дронов рассказывал, что у него нет «комплекса одной роли» после съемок в «Ворониных». «У меня параллельно идут и другие работы. Слава Богу, в моей жизни есть театр. И в отличие от большого количества продюсеров, которые видят меня заложником этого жанра, у меня такой боязни нет, поэтому это не мои проблемы», — объяснял актер.