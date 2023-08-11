На СТС ответили на слухи о возвращении «Ворониных»

Проект является адаптацией американского ситкома « Все любят Рэймонда ». Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС. В марте 2021 года команда сериала приняла решение о закрытии проекта.

Ранее Георгий Дронов рассказывал, что у него нет «комплекса одной роли» после съемок в «Ворониных». «У меня параллельно идут и другие работы. Слава Богу, в моей жизни есть театр. И в отличие от большого количества продюсеров, которые видят меня заложником этого жанра, у меня такой боязни нет, поэтому это не мои проблемы», — объяснял актер.