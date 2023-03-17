Звезда «Ворониных» заявил об отсутствии комплекса одной роли

Кадр из сериала «Сидоровы»

Актер Георгий Дронов рассказал в беседе с «Телепрограммой», что не страдает комплексом одной роли.

Дронов сыграл в ситкоме «Сидоровы» по сценарию, созданному искусственным интеллектом. Нейросеть написала текст на основе сценария известных комедийных сериалов, включая «Воронины», где актер исполнил главную роль — Костика Воронина. Артист не отрицает, что персонаж из нового проекта схож с его популярным героем. Он объяснил, что Костик является ярким представителем жанра.

«Но у меня нет комплекса одной роли, потому что у меня параллельно идут и другие работы. Слава Богу, в моей жизни есть театр. И в отличие от большого количества продюсеров, которые видят меня заложником этого жанра, у меня такой боязни нет, поэтому это не мои проблемы», — объяснил Дронов.

Напомним, о том, что в России снимут сериал по сценарию нейросети, стало известно в мае 2022-го. Сообщалось, что над проектом инновационного ситкома работал телеканал СТС совместно со студентами направления «Программирование» образовательной платформы Skillbox.

Картина расскажет историю типичной семьи, члены которой внезапно осознают, что их жизнь оторвана от реальности: они не покидают своей квартиры, слышат закадровый смех и попадают в странные анекдотичные ситуации. В конце концов, осознав, что они персонажи ситкома, Сидоровы стремятся из него выбраться.