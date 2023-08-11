Матвеев показал редкое фото с Боярской с отдыха на Алтае

Максим Матвеев опубликовал совместные фото с женой, актрисой Елизаветой Боярской. Супруги позировали на фоне красивых пейзажей Алтая, где они сейчас проводят отпуск.

«Без связи. Наедине с природой. Перезагрузка», — подписал кадры исполнитель главной роли в сериале «Триггер».

Поклонники пары были рады увидеть совместное фото супругов, ведь обычно в микроблогах они не показывают свою личную жизнь. Подписчики отметили, что любят их семью и считают одной из самых счастливых и крепких пар в российском кинематографе.