Наверх
11 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Матвеев показал редкое фото с Боярской с отдыха на Алтае

Актеры отметили, что сейчас перезагружаются наедине с природой

Максим Матвеев опубликовал совместные фото с женой, актрисой Елизаветой Боярской. Супруги позировали на фоне красивых пейзажей Алтая, где они сейчас проводят отпуск.

«Без связи. Наедине с природой. Перезагрузка», — подписал кадры исполнитель главной роли в сериале «Триггер».

Поклонники пары были рады увидеть совместное фото супругов, ведь обычно в микроблогах они не показывают свою личную жизнь. Подписчики отметили, что любят их семью и считают одной из самых счастливых и крепких пар в российском кинематографе.

Напомним, что Максим Матвеев и Елизавета Боярская поженились в 2010 году. В 2012 году у пары родился сын Андрей, а спустя шесть лет — сын Григорий.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Елизавета Боярская
Максим Матвеев
Владимира Познера заметили на курорте в Италии
Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве
Акиньшина показала себя с детьми на отдыхе в Италии
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
Гузеева улетела в Турцию после перезапуска шоу «Давай поженимся!»
Бородина встретила Киану Ривза на отдыхе в Италии
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Боярская и Хабенский играют Маму и Папу в «Малышариках»: первые фото
Максим Матвеев ответил на вопрос о кризисе среднего возраста
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом сериале
Шпица, Боярская, Пересильд с дочкой: звезды на кинофестивале «Короче»
Матвеев назвал условие для возвращения на театральную сцену
Боярская, Робак, Куценко вместе снялись в сериале: первые кадры
Максим Матвеев рассказал о реакции сына на его роль в кино
Боярская озвучила Бабу-Ягу в новом мультфильме
Матвеев поддержал Боярскую на премьере ее нового сериала
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд
Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото
Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок
Елизавета Боярская озвучила злую колдунью: фото из студии
Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма
Шерлок в России, юбке и с хвостом: необычные Холмсы из сериалов
Максим Матвеев показал себя на съемках второго сезона «Триггера»
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Елизавета Боярская рассказала о желанной роли
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Актеры и актрисы, которые нас впечатлили в 2020 году
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы
Названы лучшие актер и актриса года
Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Максим Матвеев раскрыл причину ухода из Театра Олега Табакова
Матвеев и Старшенбаум представили «Шерлока в России»
Зудина, Матвеев, Гусева на премьере «Шерлока в России»
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Ходченкова показала себя на съемках сериала с Матвеевым
Грозный, Шерлок, Псих: 8 самых ожидаемых российских сериалов
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Машков на сборе труппы объявил, кто заменит Матвеева в театре
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
СМИ: Максим Матвеев уходит из театра Олега Табакова
Новые трейлеры
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
Трейлер (англ.)
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Посиделки в баре с тортом
Трейлер (англ.)
Одним днем
Трейлер
Праздники
Трейлер
Подводный капкан
Дублированный трейлер
Крецул
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь