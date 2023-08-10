Наверх
10 августа 2023, новость

Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе

Гимнастка отметила, что ей сложно после отпуска возвращаться к работе

Ляйсан Утяшева поделилась в своем микроблоге фотографиями, сделанными во время отпуска в Турции. На них 38-летняя гимнастка запечатлена в белоснежном раздельном купальнике.

Супруга Павла Воли, выступившая его соведущей в шоу «Выжить в Дубае», поиронизировала, что пляжные фото обычно сопровождают «глубокими философскими цитатами».

«А я скажу все сама: отпуск, лето и солнце — это прекрасно. Единственный вопрос, на который не ответит ни один мыслитель – это как после этого возвращаться на работу», — отметила спортсменка.

Подписчики согласились с Ляйсан Утяшевой и признались, что им тоже нелегко после отпуска возвращаться к делам. Также они в очередной раз отметили, что мама двоих детей находится в отличной форме.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ляйсан Утяшева
Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
45-летняя Пегова показала себя на отдыхе на Алтае
Павел Воля рассказал об обмороках на съемках «Выжить в Дубае»
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Толкалина ответила подписчикам на критику ее откровенных фото
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
57-летняя Екатерина Андреева уехала на отдых в Арктику
Воля появится в кулинарном шоу своей жены
48-летняя Ева Лонгория показала роскошную фигуру в купальнике
Самбурская снялась в откровенной фотосессии
Ведущая «Ледникового периода» рассказала о сложностях работы
45-летняя Толкалина показала роскошную фигуру в купальнике
Звезда «Постучись в мою дверь» показала откровенные фото
46-летняя Наталия Орейро показала провокационные фото
Воля заявил, что Дава «огребет по полной программе» из-за флирта с Утяшевой
Утяшева с Волей, Хилькевич с дочками: звезды на премьере шоу «Выжить в Дубае»
Юлия Высоцкая станет гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой
Появились первые фото со съемок реалити-шоу с Волей и Утяшевой
Павел Воля станет участником кулинарного шоу своей жены
Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой
Утяшева заявила, что Высоцкая игнорирует приглашение в ее кулинарное шоу
Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой
Павел Воля будет вести новое реалити-шоу вместе с женой
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Павел Воля стал писателем
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу
Утяшева, Дружинин и Мигель вернулись к съемкам «Танцев»
Ивлеева приняла участие в шоу «Танцы»
Новые трейлеры
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Посиделки в баре с тортом
Трейлер (англ.)
Одним днем
Трейлер
Праздники
Трейлер
Подводный капкан
Дублированный трейлер
Крецул
Трейлер
Игра в прятки
Трейлер (англ.)
Честная игра
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь