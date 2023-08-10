Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе

Ляйсан Утяшева поделилась в своем микроблоге фотографиями, сделанными во время отпуска в Турции. На них 38-летняя гимнастка запечатлена в белоснежном раздельном купальнике.

Супруга Павла Воли, выступившая его соведущей в шоу «Выжить в Дубае», поиронизировала, что пляжные фото обычно сопровождают «глубокими философскими цитатами».

«А я скажу все сама: отпуск, лето и солнце — это прекрасно. Единственный вопрос, на который не ответит ни один мыслитель – это как после этого возвращаться на работу», — отметила спортсменка.