Сальма Хайек показала милое фото с Пенелопой Крус и Зои Салдана

Сальма Хайек опубликовала в соцсетях фото со своими подругами — актрисами Пенелопой Крус и Зои Салдана. На кадре звезды нежно обнимают друг друга.

«Круг любви, доверия, возможностей и бесконечной дружбы», — подписала снимок звезда фильма «Фрида».

<div id="vk_post_-48064554_28789"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28789", -48064554, 28789, 'OCFj0FeWrxOCpH_WJslRHi41zp0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники актрис отметили, что в звездном мире тоже существует дружба, а женская считается самой крепкой.

В 2017 году Хайек и Крус отметили 20-летие своей дружбы, выложив совместные фото в соцсетях. Возможно, секрет их теплых отношений кроется в том, что они сблизились на заре карьеры, до прихода громкой славы.