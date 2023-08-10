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10 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Сальма Хайек показала милое фото с Пенелопой Крус и Зои Салдана

Актрисы дружат уже много лет

Сальма Хайек опубликовала в соцсетях фото со своими подругами — актрисами Пенелопой Крус и Зои Салдана. На кадре звезды нежно обнимают друг друга.

«Круг любви, доверия, возможностей и бесконечной дружбы», — подписала снимок звезда фильма «Фрида».

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Поклонники актрис отметили, что в звездном мире тоже существует дружба, а женская считается самой крепкой.

В 2017 году Хайек и Крус отметили 20-летие своей дружбы, выложив совместные фото в соцсетях. Возможно, секрет их теплых отношений кроется в том, что они сблизились на заре карьеры, до прихода громкой славы.

Отметим, что в фильмографии актрис есть и совместный проект — вестерн Люка Бессона «Бандитки», вышедший на экраны в 2006 году.

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