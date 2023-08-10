Выпавшего из окна сына Ефремова выписали из больницы

Николай Ефремов | Источник: PersonaStars

Сына российского актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николая, выпавшего из окна третьего этажа, выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер провел в больнице полтора месяца. По данным канала, врачи оценили состояние Николая Ефремова как удовлетворительное и назначили ему амбулаторное лечение. Сообщается, что актер будет проходить реабилитацию в специализированном центре. При этом уточняется, что первое время мужчина сможет передвигаться только на костылях.

Ранее сообщалось, что Николай Ефремов перенес две операции: установку аппарата наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Из-за полученных повреждений, которые оцениваются как крайне тяжелые, у Николая Ефремова открылось сильное кровотечение. У него также развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность.

30 июня стало известно, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.