Наверх
10 августа 2023, новость

Выпавшего из окна сына Ефремова выписали из больницы

Николай Ефремов будет проходить реабилитацию в специализированном центре
Николай Ефремов | Источник: PersonaStars

Сына российского актера Михаила Ефремова и актрисы Евгении Добровольской Николая, выпавшего из окна третьего этажа, выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актер провел в больнице полтора месяца. По данным канала, врачи оценили состояние Николая Ефремова как удовлетворительное и назначили ему амбулаторное лечение. Сообщается, что актер будет проходить реабилитацию в специализированном центре. При этом уточняется, что первое время мужчина сможет передвигаться только на костылях.

Ранее сообщалось, что Николай Ефремов перенес две операции: установку аппарата наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Из-за полученных повреждений, которые оцениваются как крайне тяжелые, у Николая Ефремова открылось сильное кровотечение. У него также развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность.

30 июня стало известно, что сын Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой травмой. Он подчеркнул, что падение было случайным. Однако соседи заявили, что Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

Николай Ефремов, как и родители, является актером, в 2013 году он окончил ГИТИС, в кино появлялся в фильме «Фантом».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Ефремов
Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке
Состояние 81-летнего Игоря Ясуловича вновь ухудшилось
Актер Мищенко навестил Ефремова в колонии и назвал его пребывание там благом
Стало известно о состоянии 89-летнего Глеба Панфилова после инсульта
86-летний Юрий Назаров упал в метро и попал в больницу
81-летняя Мирошниченко попала в больницу в тяжелом состоянии
81-летний Ясулович «гусарит» в палате на фоне улучшения состояния
Состояние попавшего в больницу 81-летнего Ясуловича улучшилось
Сыну Михаила Ефремова стало лучше
Екатерина Стриженова попала в больницу
Победитель «Голос. Дети» рассказал о борьбе с болезнью
Джонни Депп потерял сознание и был госпитализирован
92-летний Краско после госпитализации чувствует себя «все лучше»
Александр Домогаров заступился за сына после критики
81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве
Стало известно об улучшении состояния 92-летнего Ивана Краско
86-летнего Николая Дроздова госпитализировали в Москве
Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после госпитализации
Билан поддержал МакSим после ее признания в алкозависимости
Стали известны подробности госпитализации 92-летнего Ивана Краско
В «Современнике» отменили спектакли с Нееловой из-за болезни актрисы
Певица МакSим призналась в алкозависимости
Мадонна впервые вышла на связь после госпитализации
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Джонни Депп получил травму ноги во время репетиции концерта
Актер Павел Баршак вышел на связь после новости об избиении
Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы
СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию
Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова Николая
Валдиса Пельша выписали из больницы
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с онкологией
Никиту Михалкова выписали из больницы
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
Стало известно о шансах Ефремова выйти из тюрьмы в 2024 году
Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова
Звезда боевиков 90-х впервые рассказал о борьбе с онкологией
Появились подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова
Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем словами «не дождетесь»
Близкие попросили молиться за госпитализированного актера Джейми Фокса
Лариса Гузеева показала Александра Олешко в инвалидном кресле
Актера госпитализировали со съемок фильма с Кэмерон Диаз
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Звезда «Тора» готов отказаться от съемок из-за риска здоровью
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене
Новые трейлеры
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Посиделки в баре с тортом
Трейлер (англ.)
Одним днем
Трейлер
Праздники
Трейлер
Подводный капкан
Дублированный трейлер
Крецул
Трейлер
Игра в прятки
Трейлер (англ.)
Честная игра
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь