Светлаков работает над новым сериалом с Судзиловской

Сергей Светлаков стал одним из продюсеров приключенческого комедийного сериала «Казачок» о приключениях московского школьника, случайно оказавшегося в прошлом.
По сюжету, за провинность родители отправляют Степу Говорова (эту роль исполняет Алексей Лукин) на лето в деревню к бабушке, где юный герой был вынужден отказаться от гаджетов и жить по местным правилам. Однажды, убегая от местных хулиганов, Степа решил спрятаться в колодце, но провалился в него и попал в прошлое — в казачью станицу 17-го века. Теперь ему придется стать свидетелем и участником важных исторических событий, а еще найти новых друзей и пообщаться с предками.
В проекте также снимаются Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов, Владимир Епифанцев, Виталий Кищенко, Виктория Разумовская, Александр Новиков, Константин Мирошников, Алексей Макаров, Олеся Судзиловская, Марина Лебедева, Юлия Бедарева.
Режиссером сериала выступает Игорь Зайцев («Тобол», «Великая»).
Премьера «Казачка» состоится на телеканале ТНТ и на онлайн-платформе Premier. Точная дата пока не сообщается.