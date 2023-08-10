Светлаков работает над новым сериалом с Судзиловской

По сюжету, за провинность родители отправляют Степу Говорова (эту роль исполняет Алексей Лукин) на лето в деревню к бабушке, где юный герой был вынужден отказаться от гаджетов и жить по местным правилам. Однажды, убегая от местных хулиганов, Степа решил спрятаться в колодце, но провалился в него и попал в прошлое — в казачью станицу 17-го века. Теперь ему придется стать свидетелем и участником важных исторических событий, а еще найти новых друзей и пообщаться с предками.