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10 августа 2023, новость

Анджелина Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери

Звезда выступит продюсером мюзикла «Изгои»
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло | Источник: Rex / Fotodom.ru

48-летняя Анджелина Джоли станет генеральным продюсером мюзикла «Изгои» в театре на Бродвее La Jolla Playhouse. Daily Mail сообщает, что артистка получила приглашение о работе после того, как сходила в театр с одной из дочерей.

«Я надеюсь, что смогу внести свой вклад. Я продолжаю учиться у этой удивительной команды, с которой работаю с тех пор, как моя дочь привела меня на спектакль в театр La Jolla Playhouse. Не могу выразить, насколько я рада, что этот мюзикл дебютирует на Бродвее. С нетерпением жду возможности поделиться этой новой версией "Изгоев" со всем миром», — заявила Джоли.

Член продюсерской команды мюзикла Мэттью Рего поддержал решение Джоли присоединиться к шоураннерам проекта. Он считает, что выдающийся опыт актрисы в индустрии сделает ее незаменимым членом команды.

Мюзикл «Изгои» основан на одноименном романе Сьюзан Хинтон, экранизированном в 1983 году Френсисом Фордом Копполой с Патриком Суэйзи и Томом Крузом в главных ролях.

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