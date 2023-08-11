Россияне рассказали, какое кино смотрят в отпуске

Российские зрители во время отпуска предпочитают смотреть динамичное кино с захватывающим сюжетом (49%), а также комедии и семейные фильмы (32%). Именно такое кино помогает им расслабиться в свободное время. Такие данные приводит Кино Mail.ru (проект VK) по итогам опроса своих пользователей.

Еще 11% зрителей выбирают мелодрамы, а среди других предпочтительных жанров для отпуска остальные называют детективы, хорроры, дорамы и фантастику.

40% участников опроса отмечают, что в отпуске тратят столько же времени на просмотр фильмов и сериалов, сколько и в обычные дни. Между тем, другие 36% признаются, что смотрят больше именно в отпуске. Еще 21% опрошенных уверяют, что стараются не тратить на кино время отдыха.

На вопрос о том, сколько фильмов или сериалов россияне успевают посмотреть за отпуск, почти треть респондентов (28%) называют количество более 4, остальные в среднем смотрят от одной до четырех картин.

При выборе фильма для большинства зрителей дата его выхода не имеет значения – 67% опрошенных обращают внимание на сюжет и подбирают кино по настроению, еще 10% и вовсе предпочитают классику или ленты прошлых лет. А вот киноновинки интересуют 21% опрошенных – они отмечают, что в отпуске просматривают премьеры, которые ранее могли пропустить.

Кроме того, большинство участников опроса (57%) заявили, что смотрят фильмы и сериалы онлайн и не посещают кинотеатры, и лишь 8% опрошенных начинают чаще ходить в кино во время отпуска в связи с появлением свободного времени.