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9 августа 2023, новость

Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли

Блогер и певец принял уже пятое за год предложение

Давид Манукян разместил в соцсети фотографию с кинотарелкой, сделанную на съемочной площадке фильма «Бар “МоскваЧики”». Также 30-летний певец показал видео, на котором съемочная группа по традиции разбивает тарелку с автографами перед началом работы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя пятая тарелка в этом году и еще одна главная роль в новом полнометражном фильме. Пробы прошли успешно, съемки начались и будут идти несколько месяцев. Это кино вас точно порадует», — отметил Манукян.

Известно, что в проекте также будут задействованы певица Катя IOWA, актеры Михаил Тарабукин, Марк Богатырев и Яна Кошкина.

Напомним, Давид Манукян ранее был ведущим реалити-шоу «Дом 2», но недавно покинул этот пост. Позже он подписал контракт с телеканалом ТНТ. Также блогер принимал участие в шоу «Выжить в Дубае», однако выбыл из него, не дойдя до финала.

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