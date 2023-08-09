Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли

Давид Манукян разместил в соцсети фотографию с кинотарелкой, сделанную на съемочной площадке фильма «Бар “МоскваЧики”». Также 30-летний певец показал видео, на котором съемочная группа по традиции разбивает тарелку с автографами перед началом работы.
«Моя пятая тарелка в этом году и еще одна главная роль в новом полнометражном фильме. Пробы прошли успешно, съемки начались и будут идти несколько месяцев. Это кино вас точно порадует», — отметил Манукян.
Известно, что в проекте также будут задействованы певица Катя IOWA, актеры Михаил Тарабукин, Марк Богатырев и Яна Кошкина.
Напомним, Давид Манукян ранее был ведущим реалити-шоу «Дом 2», но недавно покинул этот пост. Позже он подписал контракт с телеканалом ТНТ. Также блогер принимал участие в шоу «Выжить в Дубае», однако выбыл из него, не дойдя до финала.