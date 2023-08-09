Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли

Давид Манукян разместил в соцсети фотографию с кинотарелкой, сделанную на съемочной площадке фильма «Бар “МоскваЧики”». Также 30-летний певец показал видео, на котором съемочная группа по традиции разбивает тарелку с автографами перед началом работы.

<div id="vk_post_-48064554_28774"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28774", -48064554, 28774, 'McqoBh_RNNA_V5Mb49aPprEzcxc'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Моя пятая тарелка в этом году и еще одна главная роль в новом полнометражном фильме. Пробы прошли успешно, съемки начались и будут идти несколько месяцев. Это кино вас точно порадует», — отметил Манукян.

Известно, что в проекте также будут задействованы певица Катя IOWA, актеры Михаил Тарабукин, Марк Богатырев и Яна Кошкина.