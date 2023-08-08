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8 августа 2023, новость

Батрутдинов и Серябкина стали ведущими нового шоу на ТВ-3

В проекте «Вы поете великолепно!» звезды будут состязаться в искусстве пения в караоке
Ольга Серябкина и Тимур Батрутдинов | Источник: Legion-Media.ru

На канале ТВ-3 готовится к запуску новое шоу «Вы поете великолепно!», в котором звезды будут соревноваться друг с другом в вокальном мастерстве, а обычные люди, отобранные в результате кастинга, — помогать им. Вести проект станет яркая пара знаменитостей — Тимур Батрутдинов и Ольга Серябкина.

«Мы очень давно пересекались так или иначе — у нас был совместный новогодний фильм “СамоИрония судьбы!”, совместные съемки в шоу “Выжить в Дубае” и мы поняли, что судьба нас сводит не просто так…» — рассказал Тимур Батрутдинов.

По правилам проекта, в первых трех раундах знаменитости приглашают к себе в команды по одному участнику, выбирая тех, кто, по их мнению, принесет наибольшее количество баллов, спев в караоке. Четвертый этап — это выступление самих звезд, которое также добавит баллы в копилки команд. Победителя определят по сумме заработанного за все раунды. Победившая команда заберет денежный приз: каждый балл «стоит» 1 000 рублей.

Отмечается, что набор участников еще не окончен, и каждый имеет шанс громко заявить о себе: для этого нужно заполнить анкету на сайте телеканала.

Дата премьеры шоу «Вы поете великолепно!» пока не называется.

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