Наверх
8 августа 2023, новостьСъемки

Кончаловский снял Высоцкую в фильме про революцию

Режиссер завершил съемки своего нового масштабного проекта «Хроники русской революции»
Никита Ефремов в сериале «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)

В начале августа режиссер Андрей Кончаловский завершил съемки своей новой масштабной работы — 16-серийного исторического фильма под рабочим названием «Хроники русской революции», посвященного трагическим событиям Октябрьской революции.

Действие картины охватывает период с 1905 по 1924 год – непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только в России, но и во всем мире.

Уже известно, что императора Николая II сыграл Никита Ефремов, а Владимира Ленина — Евгений Ткачук: их можно увидеть на первых опубликованных кадрах. Оба практически неузнаваемы в гриме.

Также в проекте задействована супруга режиссера Юлия Высоцкая. Какая именно роль ей досталась, пока не уточняется.

Евгений Ткачук в сериале «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)

Также в проекте задействованы Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.

«Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея, — отмечает режиссер. — В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях». 

«Если удастся передать этот запах эпохи — бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре — зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время», — добавляет Кончаловский.

Как сообщается, премьера «Хроник русской революции» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Start.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Высоцкая
Юра Борисов
Бывшая жена Кончаловского вспомнила, как он отбирал у нее еду на съемках
Никита Ефремов
Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая отметила 20-летие программы «Едим дома»
Евгений Ткачук
Хроники русской революции
Андрей Кончаловский признался, что всегда завидовал Ширвиндту
Высоцкая вернулась к съемкам кулинарного шоу на фоне критики
Юлия Высоцкая станет гостьей кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой
Ивлев призвал не винить Высоцкую в кулинарных провалах
Утяшева заявила, что Высоцкая игнорирует приглашение в ее кулинарное шоу
Кончаловский нашел замену Домогарову в спектакле
Кончаловский отреагировал на смерть Чуриковой
Высоцкая, Кончаловский, Гусева открыли 100-й сезон театра им. Моссовета
Кончаловский: Россия должна выдвинуть свой фильм на «Оскар»
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021»
Фильм Кончаловского с Высоцкой лишили шанса на «Оскар»
Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»
Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в шорт-лист премии BAFTA
От Высоцкой до Йовович: актрисы, которых снимают мужья-режиссеры
Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в лонг-лист «Оскара»
Высоцкая высказалась о шансах «Дорогих товарищей!» на «Оскар»
Россия отправит на «Оскар» фильм Кончаловского с Высоцкой
Высоцкая, Михалкова, Водонаева на премьере фильма Кончаловского
Кончаловский оценил награду Венецианского кинофестиваля
Кончаловский и другие победители Венецианского фестиваля 2020
Бланшетт, дочь Турман: звезды на самых ярких премьерах в Венеции
Высоцкая и Кончаловский представили совместный фильм в Венеции
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок
Новые трейлеры
Только ты и я
Дублированный трейлер
АльфаРомео
Трейлер
Великая ирония
Дублированный трейлер
Искусство по понятиям
Трейлер (англ.)
Бар «Один звонок»
Тизер
Дворец
Трейлер (итал.)
Телекинез
Тизер-трейлер
Лада Голд
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь