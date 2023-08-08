Кончаловский снял Высоцкую в фильме про революцию

Никита Ефремов в сериале «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)

В начале августа режиссер Андрей Кончаловский завершил съемки своей новой масштабной работы — 16-серийного исторического фильма под рабочим названием «Хроники русской революции», посвященного трагическим событиям Октябрьской революции.

Действие картины охватывает период с 1905 по 1924 год – непростую эпоху, повлиявшую на судьбы людей не только в России, но и во всем мире.

Уже известно, что императора Николая II сыграл Никита Ефремов, а Владимира Ленина — Евгений Ткачук: их можно увидеть на первых опубликованных кадрах. Оба практически неузнаваемы в гриме.

Также в проекте задействована супруга режиссера Юлия Высоцкая. Какая именно роль ей досталась, пока не уточняется.

Евгений Ткачук в сериале «Хроники русской революции» (фото: Анастасия Ляшенко)

Также в проекте задействованы Юра Борисов, Никита Каратаев, Александр Мизев, Тимофей Окроев и другие.

«Это самая объемная работа в моей жизни, практически эпопея, — отмечает режиссер. — В ней мало чистой фантазии: даже вымышленные герои навеяны реальными персонажами, а истории — документальными фактами. Это попытка сохранить историческую память о неординарных людях».

«Если удастся передать этот запах эпохи — бородатые мужики на улицах, немое кино, другая энергетика, иррациональность в каждом кадре — зритель будет кожей чувствовать то давно отлетевшее время», — добавляет Кончаловский.