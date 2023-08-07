Бывшая жена Кончаловского вспомнила, как он отбирал у нее еду на съемках

Наталья Аринбасарова | Источник: PersonaStars

Актриса Наталия Аринбасарова в интервью «Ньюс.Ру» вспомнила, как ее будущий муж Андрей Кончаловский запрещал ей есть на съемках фильма «Первый учитель».

«Хотя он был в меня влюблен, он мне спуска не давал на съемках фильма "Первый учитель". Мне ничего нельзя было есть. Когда он видел что-нибудь съедобное у меня в руках, то вырывал и съедал сам. Даже помидоры и яблоки не позволялись», — рассказала Аринбасарова.

Кончаловский считал, что артистка выглядит в кадре излишне упитанной, поэтому строил догадки, что Аринбасарова питается тайком от него. При этом, по словам самой актрисы, позже выяснилось, что одутловатость возникала из-за съемок в горной местности. Аринбасарова вспомнила, что ее лицо сразу же опухало, когда она поднималась в горы.

«Приезжаем на съемку, и он начинает ругаться на меня: "У тебя такая будка, что ты съела?". А я на высоту поднимусь — у меня сразу оно опухало. Когда мы уже вернулись в Москву, то я сразу похудела на пять килограммов. В общем, попала в привычный климат, и сразу все наладилось», — резюмировала актриса.