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4 августа 2023
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Кино Mail.ru
статья
Тесты
Что вы смотрите в отпуске? Пройдите опрос Кино Mail.ru
Как вы смотрите кино в разгар отпускного сезона? Что выбираете для просмотра и сколько времени на это тратите? Поделитесь вашим мнением в нашем исследовании
Как вы смотрите кино в отпуске?
6 вопросов
Смотрите ли вы фильмы или сериалы в отпуске чаще, чем в обычное время?
Да, так как появляется больше времени на просмотр (например, в дороге)
Смотрю столько же, вне зависимости от отпуска
Нет, в отпуске не трачу время на просмотр кино
Затрудняюсь ответить
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