Наверх
4 августа 2023, новость

Равшана Куркова рассказала, как совмещает материнство и работу

По признанию актрисы, ее секрет — помощь близких
Равшана Куркова | Источник: Алексей Молчановский

Равшана Куркова рассказала изданию Hello!, как ей удается сниматься в кино и уделять время детям. По словам 42-летней актрисы, первые месяцы она посвятила новорожденной дочери, а сейчас возвращается к работе.

«До 5 месяцев не совмещала, вот только сейчас начну сниматься. Секрет тот же, что и у всех работающих мам — помощь близких», — отметила актриса. Также присматривать за дочерью ей помогает сын Гаспар.

По словам актрисы, сейчас ее постоянно приглашают в различные проекты. Сценарии поступают едва ли не каждый день.

Отметим, что перед рождением дочери Равшана Куркова успела сняться в фильме «Я делаю шаг» в роли школьного завуча. «Строгий перфекционист, требовательная к себе и к людям», — говорит о своей героине актриса.

В широкий прокат картина выйдет 7 сентября.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Равшана Куркова
Я делаю шаг
Равшана Куркова примерила образ Барби
Равшана Куркова появилась на премьере сериала
Назван лучший фильм с детьми в главных ролях
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Куркова и Добронравов снялись в семейном фэнтези: первые кадры
Безрукова, Чадов, Муцениеце: звезды на закрытии «Горький fest»
Муцениеце, Куркова и юные звезды на кинофестивале: фоторепортаж
Куркова, Снаткина: звезды на открытии кинофестиваля Пореченкова
Дети выросли: как изменились актеры «Очень странных дел»
Равшана Куркова и внучка Талызиной снимаются вместе: первые фото
Определен победитель «Детского Евровидения»
Сукачев рассказал, как снял в кино 11-летнего сына Ефремова
Куркова, Шукшина, Бочкарева на съемках комедии про школу
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
«Меня передернуло»: суррогатные мамы смотрят «Контейнер»
От Курковой до Бони: звезды на премьере сериала Стычкина
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Спортсменка, красавица: Куркова снимается в роли волейболистки
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Кравец, Волкова, Водонаева на кинопремьере с Буруновым
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Тимати с дочкой принял участие в шоу Шепелева: фото со съемок
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Равшана Куркова кардинально сменила образ ради новой роли
12-летняя дочь Алсу записала песню для сериала «Союзмультфильма»
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу
Назван победитель «Детского Евровидения»
Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»
Роберт Паттинсон устроил сюрприз для юного фаната «Бэтмена»
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Назван лучший мультфильм 21-го века
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
Лобода поздравила подопечную из «Голоса. Дети» с важной победой
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ
Куркова, Судзиловская, Янковский на премьере «Хандры»
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
Новые трейлеры
Только ты и я
Дублированный трейлер
АльфаРомео
Трейлер
Великая ирония
Дублированный трейлер
Искусство по понятиям
Трейлер (англ.)
Бар «Один звонок»
Тизер
Дворец
Трейлер (итал.)
Телекинез
Тизер-трейлер
Лада Голд
Тизер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь