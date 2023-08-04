Равшана Куркова рассказала, как совмещает материнство и работу

Равшана Куркова | Источник: Алексей Молчановский

Равшана Куркова рассказала изданию Hello!, как ей удается сниматься в кино и уделять время детям. По словам 42-летней актрисы, первые месяцы она посвятила новорожденной дочери, а сейчас возвращается к работе.

«До 5 месяцев не совмещала, вот только сейчас начну сниматься. Секрет тот же, что и у всех работающих мам — помощь близких», — отметила актриса. Также присматривать за дочерью ей помогает сын Гаспар.

По словам актрисы, сейчас ее постоянно приглашают в различные проекты. Сценарии поступают едва ли не каждый день.

Отметим, что перед рождением дочери Равшана Куркова успела сняться в фильме «Я делаю шаг» в роли школьного завуча. «Строгий перфекционист, требовательная к себе и к людям», — говорит о своей героине актриса.