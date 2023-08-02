Марина Зудина показала архивное фото с Олегом Табаковым и сыном

Марина Зудина поздравила своего старшего сына с 28-летием и опубликовала фото из семейного архива. На кадре актриса держит маленького Павла Табакова на руках, а рядом с ней стоит муж, актер Олег Табаков.
«С днем рождения! Люблю! Павел, счастлива, что ты рядом! Любовь. Семья», — подписала кадр 57-летняя актриса.
Поклонники Зудиной присоединились к поздравлениям и отметили выдающийся актерский талант Табакова-младшего.
Напомним, что Марина Зудина познакомилась с Олегом Табаковым во время учебы в театральном институте. Спустя десять лет после начала романа, в 1995 году, актеры поженились. В том же году них родился сын Павел, а спустя 11 лет — дочь Мария.
Павел Табаков пошел по стопам родителей. Известность пришла к нему после участия в таких проектах, как «Звезда», «Тобол», «Колл-центр», «Беспринципные». Среди его свежих работ — «Молодой человек», «Суперпозиция» и экранизация романа Виктора Пелевина «Ампир V», премьера которой перенесена на неопределенный срок.