Марина Зудина показала архивное фото с Олегом Табаковым и сыном

Марина Зудина поздравила своего старшего сына с 28-летием и опубликовала фото из семейного архива. На кадре актриса держит маленького Павла Табакова на руках, а рядом с ней стоит муж, актер Олег Табаков .

Напомним, что Марина Зудина познакомилась с Олегом Табаковым во время учебы в театральном институте. Спустя десять лет после начала романа, в 1995 году, актеры поженились. В том же году них родился сын Павел, а спустя 11 лет — дочь Мария.