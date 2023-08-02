Ирина Лачина призналась, что находилась в тени знаменитой мамы

Ирина Лачина и Светлана Тома в шоу «Секрет на миллион»

В откровенном разговоре актриса призналась, что раньше всегда боялась знаменитой мамы Светланы Тома, звезды картины «Табор уходит в небо». По словам 50-летней Лачиной, у них были непростые отношения, и порой Светлана Андреевна считала, будто бы дочь хочет от нее откреститься.

Позже в студии появилась и сама Тома, которая подтвердила слова наследницы. «Да, у нас были стычки», — отметила 76-летняя артистка. Лачина и Тома признались, что сейчас между ними уже нет разногласий.

Напомним, что звезда «Ворониных» родилась в браке Светланы Тома и актера Олега Лачина. Первый муж Светланы Андреевны ушел из жизни в 1972 году в 26 лет. Тогда Ирине Лачиной было всего восемь месяцев.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Последний вопрос — самый провокационный, герой может отказаться отвечать на него, но в таком случае он не получит приз — 1 миллион рублей. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова и другие российские звезды.