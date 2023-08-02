Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову

В Москве стартовали съемки короткометражного фильма «1963. Время, вперед!» режиссера Саши Парацелс. Также создатели планируют снять сериал на его основе. В картине будет показана подготовка к полету в космос первой женщины-космонавтки Валентины Терешковой.
Роль Терешковой досталась Ульяне Донсковой, российской художественной гимнастке, олимпийской чемпионке 2012 года в групповом многоборье.
Также в проекте задействованы Аделина Сотникова, Николай Наумов, Арина Постникова, Анна Уколова, Павел Комаров, Николай Добрынин, Светлана Листова, Екатерина Шумакова, Елена Муравьева, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Маргарита Аброськина, Антон Хабаров.
Действие фильма происходит в 1963 году. В центре сюжета — оказавшийся в семейных передрягах ведущий инструктор Центра подготовки космонавтов, ответственный за отправку на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. На фоне подготовки к полету происходит ряд неожиданных и забавных ситуаций, меняющих жизнь героев.
По словам режиссера, главной темой фильма станут мечта и надежда, которые «освобождают человека и позволяют взять новые вершины».
Съемки проходят в Институте горного дела имени академика А.А. Скочинского, павильоне «Космос» на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. Фильм создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Дата выхода картины «1963. Время, вперед!» пока не сообщается.