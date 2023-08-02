Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову

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В Москве стартовали съемки короткометражного фильма «1963. Время, вперед!» режиссера Саши Парацелс. Также создатели планируют снять сериал на его основе. В картине будет показана подготовка к полету в космос первой женщины-космонавтки Валентины Терешковой.

Роль Терешковой досталась Ульяне Донсковой, российской художественной гимнастке, олимпийской чемпионке 2012 года в групповом многоборье.

Действие фильма происходит в 1963 году. В центре сюжета — оказавшийся в семейных передрягах ведущий инструктор Центра подготовки космонавтов, ответственный за отправку на околоземную орбиту первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. На фоне подготовки к полету происходит ряд неожиданных и забавных ситуаций, меняющих жизнь героев.

По словам режиссера, главной темой фильма станут мечта и надежда, которые «освобождают человека и позволяют взять новые вершины».

Съемки проходят в Институте горного дела имени академика А.А. Скочинского, павильоне «Космос» на ВДНХ и Культурном центре ЗИЛ. Фильм создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).