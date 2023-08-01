Марию Порошину озадачила дочь, решившая стать актрисой

Мария Порошина | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Порошина рассказала о непростом периоде, связанном с окончанием ее средней дочерью Серафимой, рожденной в браке с Ильей Древновым, школы и выбором будущей профессии. Подробностями она поделилась в интервью «Каравану историй».

По словам актрисы, 18-летняя дочь озадачила ее, когда сообщила, что хочет стать актрисой. До этого она думала поступать на истфак или изучать дизайн.

«Вдруг в апреле Сима объявила мне и папе, что будет поступать в театральный! Я была в шоке. В первую очередь от того, что времени подготовить программу было очень мало».

Порошина призналась, что попросила свою близкую подругу Наталью Булыгу поработать с Серафимой и подготовить ее к поступлению.

Звезда «Ночного дозора» верит, что у ее дочери все получится.

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«Это длинный и тяжелый путь. И дай Бог, чтобы у Симы хватило сил пройти его. Я ей говорю: “Какой бы результат ни был, нельзя бросать дело на полпути. Где-то ты подойдешь, где-то нет, и тебе прямо об этом скажут. Надо ко всему быть готовой”», — подчеркнула Порошина.

Актерскую профессию выбрала и старшая дочь Марии Порошиной — Полина Куценко. Она была рождена в браке актрисы с коллегой Гошей Куценко. Вторым мужем Порошиной стал актер Илья Древнов, от которого она родила троих дочерей — Серафиму, Аграфену и Глафиру.