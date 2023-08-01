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1 августа 2023, новостьСъемки

Появились первые подробности о продолжении нашумевшего сериала с Аксеновой

Актриса вернулась к роли в проекте от создателей «Содержанок» — драме «Жить жизнь»
Владислав Ценев и Любовь Аксенова в сериале «Жить жизнь»

Любовь Аксенова появится в продолжении популярного сериала «Жить жизнь», снятого по одноименному роману бизнес-аналитика Анны Богинской. Продюсер и шоураннер Ирина Сосновая сообщила, что во втором сезоне манипулируемые герои незаметно для себя сами станут манипуляторами, и зрителям удастся проследить эту трансформацию.

Главная героиня Анна (Аксенова) попадет в опасный любовный треугольник, и за выход из него каждому участнику придется дорого заплатить. Дарья Мороз (исполнительница роли Риты и продюсер проекта) в свою очередь добавила, что зрители увидят также «невероятно крутых» новых героев.

«Кроме того, во втором сезоне мы зайдем в тему детских травм и покажем, как они влияют на взрослую жизнь. Мы вместе с главной героиней постараемся шагнуть в осознанность и разобраться, что же такое любовь в ее настоящем понимании», — отметила звезда картины «Содержанки».

Дарья Мороз в сериале «Жить жизнь»

В проекте также задействованы Матвей ЛыковДаниил Воробьев, Игорь Гордин и другие.

Напомним, первый сезон сериала «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой, Юрием Чурсиным и Романом Васильевым в главных ролях вышел на онлайн-платформе Start 13 апреля 2023 года и вызвал широкий интерес у зрителей. На сегодняшний день проект посмотрело более 3,5 миллиона человек.

По сюжету, 30-летняя Аня, умная и успешная девушка, после смерти мужа Стаса (Чурсин) переосмысляет свою жизнь и двигается дальше. Она живет свободно и независимо, пока не встречает нового мужчину Матвея (Васильев). Столкнувшись с осознанной манипуляцией с его стороны, Аня понимает, что цикличность нездоровых отношений в ее жизни не случайна.

Второй сезон ожидается в 2024 году.

6.1
Жить жизнь
2023/Россия18+драматриллер
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