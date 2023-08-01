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1 августа 2023, новость

Shaman отреагировал на похвалу Путина в адрес своего творчества

Певец подчеркнул, что не рассчитывает на продвижение по карьерной лестнице на фоне благосклонности главы государства
SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (Shaman) в разговоре с «Известиями» признался, что ему было приятно услышать лестные слова о своем творчестве от президента России Владимира Путина.

«Я рад, что Владимиру Владимировичу нравится мое творчество. Спасибо большое за высокую оценку моего творчества. Мне приятно», — подчеркнул Shaman.

Журналисты предположили, что в свете такой благосклонности от главы государства певцу могут открыться новые двери в продвижении по карьерной лестнице. В ответ на это Shaman заверил, что будет продолжать работать над собой и совершенствоваться в профессии.

«Каждый человек — сам кузнец своего счастья. И сам делает так, чтобы двери открылись. Надо просто работать, делать дело и верить в себя. А главное — идти до конца», — отметил Shaman.

Он также выразил убежденность, что вдохновение не покинет его еще долгие годы.

21 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин очень по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе и к песням исполнителя Shaman. Он отметил, что творческая деятельность очень важна для поднятия патриотического духа.

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