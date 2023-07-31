Павел Воля рассказал об обмороках на съемках «Выжить в Дубае»

Комик и телеведущий Павел Воля заявил в беседе с «МК», что съемки шоу «Выжить в Дубае» проходили очень тяжело.
По словам Воли, бригада скорой помощи дежурила на протяжении всего съемочного процесса. Шоумен отметил, что участники не раз падали в обмороки в программе.
«А ночью чуть ли не было обморожения, потому что днем +40°C, а ночью 5°C», — поделился юморист.
Жена Воли и его соведущая проекта Ляйсан Утяшева отметила, что после съемок в пустыне начала больше ценить душ, чистую постель и кондиционер.
«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.
В проекте приняли участие комик Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, блогеры Дава и Артем Калайджян.