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31 июля 2023, новость

Павел Воля рассказал об обмороках на съемках «Выжить в Дубае»

По словам ведущего, бригада скорой помощи дежурила на протяжении всего съемочного процесса
Павел Воля и Ляйсан Утяшева | Источник: Legion-Media.ru

Комик и телеведущий Павел Воля заявил в беседе с «МК», что съемки шоу «Выжить в Дубае» проходили очень тяжело.

По словам Воли, бригада скорой помощи дежурила на протяжении всего съемочного процесса. Шоумен отметил, что участники не раз падали в обмороки в программе.

«А ночью чуть ли не было обморожения, потому что днем +40°C, а ночью 5°C», — поделился юморист.

Жена Воли и его соведущая проекта Ляйсан Утяшева отметила, что после съемок в пустыне начала больше ценить душ, чистую постель и кондиционер.

«Выжить в Дубае» — реалити-шоу, в котором приняли участие знаменитости и представители разных профессий со всей России. Они разделились на две команды, которые поборются за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» будут проходить соревнования за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

В проекте приняли участие комик Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, блогеры Дава и Артем Калайджян.

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