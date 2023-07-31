Павел Воля рассказал об обмороках на съемках «Выжить в Дубае»

Павел Воля и Ляйсан Утяшева | Источник: Legion-Media.ru

Комик и телеведущий Павел Воля заявил в беседе с «МК», что съемки шоу «Выжить в Дубае» проходили очень тяжело.

По словам Воли, бригада скорой помощи дежурила на протяжении всего съемочного процесса. Шоумен отметил, что участники не раз падали в обмороки в программе.

«А ночью чуть ли не было обморожения, потому что днем +40°C, а ночью 5°C», — поделился юморист.

Жена Воли и его соведущая проекта Ляйсан Утяшева отметила, что после съемок в пустыне начала больше ценить душ, чистую постель и кондиционер.