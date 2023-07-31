Тарасова, Бикович, Миронова появились в тизере «Холопа 2»

Опубликован тизер-трейлер предстоящего фильма «Холоп 2» — продолжения кинохита 2019 года «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли.

На этот раз история будет разворачиваться вокруг Кати, избалованной дочери чиновницы. Главную героиню играет Аглая Тарасова, а ее маму — Наталья Рогожкина.

В картине появится и Гриша, бывший мажор из первого «Холопа», который после путешествия в прошлое и перевоспитания стал чутко реагировать на любую несправедливость.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239181&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Производством занимались студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.