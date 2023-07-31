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31 июля 2023, новость

Тарасова, Бикович, Миронова появились в тизере «Холопа 2»

В продолжении кинохита «Холоп» на перевоспитание в прошлое отправят избалованную дочь чиновницы

Опубликован тизер-трейлер предстоящего фильма «Холоп 2» — продолжения кинохита 2019 года «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли.

На этот раз история будет разворачиваться вокруг Кати, избалованной дочери чиновницы. Главную героиню играет Аглая Тарасова, а ее маму — Наталья Рогожкина.

В картине появится и Гриша, бывший мажор из первого «Холопа», который после путешествия в прошлое и перевоспитания стал чутко реагировать на любую несправедливость.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Холопе 2» появятся также Кирилл Нагиев, Мария МироноваИван Охлобыстин, Александр Самойленко, Софья Зайка и другие. Режиссером по-прежнему выступает Клим ШипенкоСъемки проходили в Псковской области.

Производством занимались студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.

Премьера комедии запланирована на 1 января 2024 года.

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