Тарасова, Бикович, Миронова появились в тизере «Холопа 2»

Опубликован тизер-трейлер предстоящего фильма «Холоп 2» — продолжения кинохита 2019 года «Холоп» с Милошем Биковичем в главной роли.
На этот раз история будет разворачиваться вокруг Кати, избалованной дочери чиновницы. Главную героиню играет Аглая Тарасова, а ее маму — Наталья Рогожкина.
В картине появится и Гриша, бывший мажор из первого «Холопа», который после путешествия в прошлое и перевоспитания стал чутко реагировать на любую несправедливость.
В «Холопе 2» появятся также Кирилл Нагиев, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Софья Зайка и другие. Режиссером по-прежнему выступает Клим Шипенко. Съемки проходили в Псковской области.
Производством занимались студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, MEM Cinema Production, при участии телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» и при поддержке Фонда кино.
Премьера комедии запланирована на 1 января 2024 года.