Серябкина объяснила, почему отказывалась от съемок в реалити-шоу

Ольга Серябкина

Певица Ольга Серябкина рассказала в проекте «Шоу Воли», что долго не соглашалась принимать участие в различных реалити-шоу из-за «Дома 2».

Серябкиной казалось, что все реалити-шоу похожи именно на «Дом 2». Она раньше думала, что каждый подобный проект превращает «классных людей» в «очень странных». Поэтому ей не хотелось оказаться на том же месте.

Ведущий шоу Павел Воля отметил, что на таких программах люди раскрывают себя настоящих. Серябкина согласилась с его мнением.

Первым реалити, в котором приняла участие Серябкина, стало шоу «Выжить в Дубае». В проекте знаменитости и представители разных профессий со всей России поделились на две команды, чтобы сразиться за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходят испытания за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

После шоу «Выжить в Дубае» Серябкина поняла про себя, что не очень физически сильная, хотя раньше считала иначе.