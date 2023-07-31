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31 июля 2023, новость

Серябкина объяснила, почему отказывалась от съемок в реалити-шоу

Первым подобным проектом с участием певицы стало шоу «Выжить в Дубае»
Ольга Серябкина

Певица Ольга Серябкина рассказала в проекте «Шоу Воли», что долго не соглашалась принимать участие в различных реалити-шоу из-за «Дома 2».

Серябкиной казалось, что все реалити-шоу похожи именно на «Дом 2». Она раньше думала, что каждый подобный проект превращает «классных людей» в «очень странных». Поэтому ей не хотелось оказаться на том же месте.

Ведущий шоу Павел Воля отметил, что на таких программах люди раскрывают себя настоящих. Серябкина согласилась с его мнением.

Первым реалити, в котором приняла участие Серябкина, стало шоу «Выжить в Дубае». В проекте знаменитости и представители разных профессий со всей России поделились на две команды, чтобы сразиться за приз в 10 млн рублей. В каждом выпуске команды звезд и людей «из народа» проходят испытания за право жить в роскошном отеле, а не в пустыне.

После шоу «Выжить в Дубае» Серябкина поняла про себя, что не очень физически сильная, хотя раньше считала иначе.

Помимо Серябкиной, в шоу также участвовали комик Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, блогеры Давид Манукян и Артем Калайджян.

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