Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха

Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов с усами и в похоронном костюме снимается в продолжении комедийного сериала «Бедный олигарх». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Напомним, «Бедный олигарх» стартовал в июле 2022 года. По сюжету, олигарх Виктор в одночасье лишается всех своих бизнесов и имущества: его фамилия попала в черные списки, счета заблокированы, собственность арестована. Все, кого Виктор считал друзьями, мгновенно испаряются, и единственным, кто остается рядом с обнищавшим олигархом, становится его камердинер Адам. С его помощью Виктор попробует вернуть хотя бы часть своего благосостояния — как честным трудом, так и различными жульническими схемами.

Подробности сюжета второго сезона пока не раскрываются, но действие сериала будет разворачиваться в мужской тюрьме. Проект будет состоять из 12 серий.

Владимир Сычев и Максим Лагашкин на съемках второго сезона сериала «Бедный олигарх»

В главных ролях появятся Владимир Сычев, Максим Лагашкин и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. На опубликованных со съемочной площадки фотографиях Батрутдинов предстал в непривычном для себя образе: с густыми усами и темном костюме, который дополнил кожаными перчатками.

О продлении сериала на второй сезон стало известно в конце апреля 2023 года.

В продолжении сериала сменился режиссер — теперь проект снимает Гарик Петросян, дебютировавший в прошлом году полным метром «Слон» с Павлом Прилучным. За сценарий отвечает Гайк Асатрян. Производством занимается кинокомпания братьев Андреасян Enjoy Movies.