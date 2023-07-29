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29 июля 2023, новостьСъемки

Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха

Резидент Comedy Club снимается во втором сезоне комедии «Бедный олигарх»
Тимур Батрутдинов

Тимур Батрутдинов с усами и в похоронном костюме снимается в продолжении комедийного сериала «Бедный олигарх». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Напомним, «Бедный олигарх» стартовал в июле 2022 года. По сюжету, олигарх Виктор в одночасье лишается всех своих бизнесов и имущества: его фамилия попала в черные списки, счета заблокированы, собственность арестована. Все, кого Виктор считал друзьями, мгновенно испаряются, и единственным, кто остается рядом с обнищавшим олигархом, становится его камердинер Адам. С его помощью Виктор попробует вернуть хотя бы часть своего благосостояния — как честным трудом, так и различными жульническими схемами.

Подробности сюжета второго сезона пока не раскрываются, но действие сериала будет разворачиваться в мужской тюрьме. Проект будет состоять из 12 серий.

Владимир Сычев и Максим Лагашкин на съемках второго сезона сериала «Бедный олигарх»

В главных ролях появятся Владимир Сычев, Максим Лагашкин и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. На опубликованных со съемочной площадки фотографиях Батрутдинов предстал в непривычном для себя образе: с густыми усами и темном костюме, который дополнил кожаными перчатками.

О продлении сериала на второй сезон стало известно в конце апреля 2023 года.

В продолжении сериала сменился режиссер — теперь проект снимает Гарик Петросян, дебютировавший в прошлом году полным метром «Слон» с Павлом Прилучным. За сценарий отвечает Гайк Асатрян. Производством занимается кинокомпания братьев Андреасян Enjoy Movies.

Премьера второго сезона «Бедного олигарха» состоится в 2024 году.

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