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25 июля 2023, новость

Хилькевич призналась, что боится сниматься в постельных сценах

Актриса сообщила, что ей предстоит подобная работа в новом проекте
Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич рассказала в соцсетях, что боится сниматься в постельных сценах в кино. Однако опыт откровенных съемок у нее уже был.

«Нет, в кино я не снималась обнаженной. Но я снималась для мужских журналов пару раз. О чем, если честно, уже пожалела. Но несильно», — заявила артистка.

По словам Хилькевич, скоро у нее будут съемки в проекте с откровенным эпизодом — актриса призналась, что переживает из-за предстоящей работы.

«И что-то я так напряглась. Думаю, как я буду это делать? Я не готова», — разоткровенничалась звезда «Универа».

Напомним, в конце июня на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу «Выжить в Дубае» с участием Хилькевич. Сама артистка сравнила участие в проекте с психотерапией.

Она объяснила, что столкнулась на проекте с людьми, с которыми ей было некомфортно. Из-за них актриса испытала гиперпереживания и эмоциональные качели. Звезда отметила, что почти месяц «отходила» от проекта. При этом, по словам Хилькевич, она не жалеет об участии в «Выжить в Дубае».

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