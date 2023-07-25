Хилькевич призналась, что боится сниматься в постельных сценах

Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич рассказала в соцсетях, что боится сниматься в постельных сценах в кино. Однако опыт откровенных съемок у нее уже был.

«Нет, в кино я не снималась обнаженной. Но я снималась для мужских журналов пару раз. О чем, если честно, уже пожалела. Но несильно», — заявила артистка.

По словам Хилькевич, скоро у нее будут съемки в проекте с откровенным эпизодом — актриса призналась, что переживает из-за предстоящей работы.

«И что-то я так напряглась. Думаю, как я буду это делать? Я не готова», — разоткровенничалась звезда «Универа».

Напомним, в конце июня на телеканале ТНТ стартовало реалити-шоу «Выжить в Дубае» с участием Хилькевич. Сама артистка сравнила участие в проекте с психотерапией.