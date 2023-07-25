Надежда Бабкина показала себя на отдыхе в Крыму

Надежда Бабкина (фото: соцсети)

Надежда Бабкина сейчас отдыхает в Крыму, откуда делится яркими и красочными фото. По признанию бывшей ведущей шоу «Модный приговор» на «Первом канале», она очень любит этот регион и каждый раз открывает для себя новые места.

Недавно Надежда Георгиевна посетила лавандовую ферму Viva Lavanda, расположенную в Бельбекской долине в селе Аромат, и познакомилась с семьей, которая ее держит. Хозяева провели Бабкиной экскурсию по территории, от которой она осталась в восторге.

«Аромат здесь и правда божественный! Viva Lavanda — это место силы и умиротворения, красоты и простора. Здесь, у подножия горы Бойко, они с любовью и заботой выращивают органическую лаванду, целебные свойства которой поражают своим разнообразием», — сообщила 73-летняя артистка.