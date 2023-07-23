Безрукова и Хмельницкая снимаются в сериале о ловеласе: первые кадры

В основу проекта легла одноименная книга знаменитой армянской писательницы Наринэ Абгарян, автора «Манюни». По сюжету, в армянском городе Берд умирает строитель-каменщик Симон (Грант Тохатян), известный в своем городе не только как мастер своего дела, но и как настоящий ловелас. На похоронах, помимо жены Меланьи, собираются все любимые им женщины и вспоминают отношения с этим удивительным человеком.