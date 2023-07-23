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23 июля 2023, фоторепортажСъемки

Безрукова и Хмельницкая снимаются в сериале о ловеласе: первые кадры

Актрисы играют одних из многочисленных возлюбленных главного героя
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Фото: предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки нового сериала «Симон», производством которого занимается кинокомпания братьев Сарика и Гевонда Андреасянов.

В основу проекта легла одноименная книга знаменитой армянской писательницы Наринэ Абгарян, автора «Манюни». По сюжету, в армянском городе Берд умирает строитель-каменщик Симон (Грант Тохатян), известный в своем городе не только как мастер своего дела, но и как настоящий ловелас. На похоронах, помимо жены Меланьи, собираются все любимые им женщины и вспоминают отношения с этим удивительным человеком.

Четырех возлюбленных Симона на экране воплотят Ирина БезруковаОльга Кабо, Алена Хмельницкая и Алика Смехова. Героинь в молодом возросте сыграют Татьяна Храмова, Мария Ахметзянова, Мариам Мано и Софья Донианц, а Микаэл Арамян сыграет юного Симона.

Режиссером сериала «Симон» выступает Арман Марутян. Премьера состоится на платформе Premier, дата пока не называется.

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