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21 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Ирина Пегова представила новый фильм со своим участием

Звезды поддержали премьеру комедии «За Палыча!»
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Фото: предоставлены пресс-службой

В Москве состоялась премьера новой комедии «За Палыча!».

По красной дорожке прошли создатели и актеры фильма: Ирина ПеговаСергей Шакуров, Валерий Баринов, Константин Крюков, а также Алексей Чадов, выступивший генеральным продюсером ленты.

Главный герой фильма «За Палыча!» Тема Голубь родился с серебряной ложкой во рту и уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Сладкая жизнь внезапно обрывается, когда он становится виновником ДТП с, как выясняется, еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. В результате кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник происшествия отправляется на срочную службу в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать дом. 

Гостями премьеры и первыми зрителями комедии стали Николай Расторгуев, Станислав Бондаренко, Валерия Кожевникова и многие другие.

В широкий прокат «За Палыча!» выйдет 27 июля.

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