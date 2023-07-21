Ирина Пегова представила новый фильм со своим участием

Главный герой фильма «За Палыча!» Тема Голубь родился с серебряной ложкой во рту и уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Сладкая жизнь внезапно обрывается, когда он становится виновником ДТП с, как выясняется, еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. В результате кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник происшествия отправляется на срочную службу в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать дом.