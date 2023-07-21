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21 июля 2023, новость

Дауни-мл. упустил роль в «Отпуске по обмену» из-за акцента

Актер знал о параллельном кастинге Джуда Лоу и решил сымитировать британский акцент
Роберт Дауни-младший | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Дауни-мл. вспомнил, как потерял роль в фильме «Отпуск по обмену» из-за плохого акцента. Об этом он рассказал в рамках шоу радиоведущего Говарда Стерна.

По словам артиста, он знал о параллельном кастинге своего коллеги Джуда Лоу на ту же роль, поэтому решил сымитировать британский акцент. «Мне тогда казалось, что это хорошая идея. Но оказалось, что мой искусственный акцент просто ужасен», — признался он, отметив, что присутствовавшая при этом актриса Кейт Уинслет назвала это худшим британским акцентом.

В итоге роль в мелодраме досталась Лоу. «Он ее заслужил», — заключил актер.

Ранее Роберт Дауни-мл. назвал самые важные фильмы в своей карьере. По мнению актера, такими картинами являются «Лохматый папа» и «Удивительное путешествие доктора Дулиттла».

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