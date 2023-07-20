Воля появится в кулинарном шоу своей жены

Павел Воля и Ляйсан Утяшева в шоу «Вкусно с Ляйсан»

Павел Воля стал гостем шоу «Вкусно с Ляйсан», которое выходит в эфир на ТВ-3. Вместе с ведущей и своей супругой Ляйсан Утяшевой 44-летний юморист продемонстрирует неординарные кулинарные способности.

Как выяснилось, Воля не только популярный комик, но еще и отличный повар. «Борщ кто готовит? Я. Сало коптит на кухне в коптилке так, что все задыхаются? Я. Все салаты нарезаю я, второе делаю я, котлеты делаю я. Накрываю на стол и говорю: “Лясенька, садись, ешь!” А ты отвечаешь: “Я худею”», — рассказал Воля.

В процессе приготовления фирменных блюд, звезда Comedy Club вспомнил, кем мечтал стать в детстве, рассказал о переезде в Москву из родной Пензы и о начале карьеры.

В шоу «Вкусно с Ляйсан» ведущая вместе со звездными гостями готовит любимые блюда. Программу уже успели посетить Дава, Надежда Ангарская, Алла Духова, Глюк'Ozа, Елена Ханга, Евгения Медведева и многие другие.