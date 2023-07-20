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20 июля 2023, новостьСъемки

Анна Ковальчук приступила к съемкам 23-го сезона «Тайн следствия»

Актриса вернулась к образу полюбившейся зрителям сотрудницы прокуратуры Марии Швецовой
Анна Ковальчук в сериале «Тайны следствия»

Анна Ковальчук начала работу над 23-м сезоном детективного сериала «Тайны следствия», режиссером которого стал Максим Демченко (ранее он работал над двумя предыдущими сезонами, а также снял телемелодраму «Паромщица»).

По сюжету нового сезона, после очередного расставания с Луганским (Мирослав Малич) Мария Сергеевна Швецова (Анна Ковальчук) встречает нового мужчину Васнецова (Сергей Перегудов). Он влюбляется в героиню, но она не замечает его и пытается разобраться в себе и своих чувствах. Однако, помимо личных переживаний, героям, как всегда, предстоит распутывать сложные дела под бессменным руководством Кораблева (Игорь Николаев).

В картине также снимаются дочь Анны Ковальчук Злата, Екатерина Копанова, Александр Новиков, Ольга Павловец и другие. Съемки проходят в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

Премьера 23-го сезона сериала «Тайны следствия» состоится на телеканале «Россия 1». Дата выхода нового сезона пока не уточняется.

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