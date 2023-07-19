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19 июля 2023, новость

Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм

Актер получит $50 миллионов за фильм «Красный»
Дуэйн Джонсон | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Дуэйн Джонсон получит рекордные $50 миллионов за участие в предстоящем фильме Amazon «Красный». Об этом пишет The Direct.

По данным СМИ, гонорар бывшего рестлера станет рекордом по заработку за один проект среди всех актеров. До этого максимальный гонорар Дуэйна Джонсон составлял порядка $23,5 миллионов за участие в картине «Форсаж: Хоббс и Шоу». Актер обогнал Роберта Дауни-мл., который получил $40 миллионов за роль Железного Человека в фильме «Первый мститель: Противостояние».

Также в пятерку артистов, получивших самый высокий гонорар за роль, вошли Джонни Депп ($35 миллионов за фильм «Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Уилл Смит ($35 миллионов за фильм «Освобождение») и Киану Ривз ($30 миллионов за картины «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция»).

Незадолго до этого также стало известно, что Дуэйн Джонсон вернется к роли Люка Хоббса и сыграет в новом спин-оффе франшизы «Форсаж». Джонсон также выступит как продюсер нового проекта вместе с Вином Дизелем.

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