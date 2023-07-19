Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм

Американский актер Дуэйн Джонсон получит рекордные $50 миллионов за участие в предстоящем фильме Amazon « Красный ». Об этом пишет The Direct.

По данным СМИ, гонорар бывшего рестлера станет рекордом по заработку за один проект среди всех актеров. До этого максимальный гонорар Дуэйна Джонсон составлял порядка $23,5 миллионов за участие в картине «Форсаж: Хоббс и Шоу». Актер обогнал Роберта Дауни-мл., который получил $40 миллионов за роль Железного Человека в фильме «Первый мститель: Противостояние».