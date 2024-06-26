Красный (2024)

Каллум Дрифт — глава службы безопасности Северного полюса, отвечающий за охрану Красного, также известного как Святой Николай из Миры, он же — Санта-Клаус. Но однажды Красный становится жертвой неизвестных похитителей, и чтобы найти его, Дрифт вынужден сотрудничать с Джеком О’Мэлли — лучшим в мире ищейкой. Даже несмотря на то, что он состоит в списке плохих мальчиков. Каллум и Джек отправляются на поиски Санты, в ходе которых им предстоит сразиться с фавнами и бандой жутких снеговиков, а также выяснить, не стоит ли за всем этим Крампус со своими коварными планами украсть у всех Рождество.

«Красный» — рождественская приключенческая экшен-комедия с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в главных ролях.