Пелагея впервые вышла на сцену с шестилетней дочкой

Пелагея, выступая на сцене на ВДНХ, вывела к зрителям свою шестилетнюю дочь Таисию, которая была рождена в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка исполняла народную песню «Валенки», и в этот момент к ней вышла наследница.
«Впервые на сцене Таисия Ивановна!» — объявила 37-летняя наставница шоу «Голос».
Девочка зажигательно танцевала, подпевала знаменитой маме и совсем не боялась зрителей, которые после активно ей аплодировали. Видео с совместного выступления Пелагея опубликовала на своей странице в соцсети.
«Тася — молодец, не растерялась и зажгла на сцене. Вся в маму», «В маму. Танцует круто, абсолютно чувствует ритм, талантливая девочка», «Как она зажгла! Такая же артистичная и энергичная девочка, как мама. Старт положен. Тасю — с дебютом!», «Тася невероятная!!! Сколько же в ней талантов!» — оставили восторженные комментарии подписчики.
Напомним, в 2016 году Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина, а в январе 2017 у пары родилась дочь Таисия. В конце 2019 года артистка сообщила, что разводится с мужем.