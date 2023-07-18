Пелагея впервые вышла на сцену с шестилетней дочкой

Пелагея, выступая на сцене на ВДНХ, вывела к зрителям свою шестилетнюю дочь Таисию, которая была рождена в браке с хоккеистом Иваном Телегиным. Артистка исполняла народную песню «Валенки», и в этот момент к ней вышла наследница.

«Впервые на сцене Таисия Ивановна!» — объявила 37-летняя наставница шоу «Голос».

Девочка зажигательно танцевала, подпевала знаменитой маме и совсем не боялась зрителей, которые после активно ей аплодировали. Видео с совместного выступления Пелагея опубликовала на своей странице в соцсети.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-211755388&id=456246507&hd=2&hash=5f3f96a6e035d507&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тася — молодец, не растерялась и зажгла на сцене. Вся в маму», «В маму. Танцует круто, абсолютно чувствует ритм, талантливая девочка», «Как она зажгла! Такая же артистичная и энергичная девочка, как мама. Старт положен. Тасю — с дебютом!», «Тася невероятная!!! Сколько же в ней талантов!» — оставили восторженные комментарии подписчики.