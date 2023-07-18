Наверх
18 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе

Актеры сыграли свадьбу в 2015 году
Джо Манганьелло и София Вергара | Источник: Rex / Fotodom.ru

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара разводится с мужем Джо Манганьелло после 7 лет брака, сообщает Page Six.

Звездные супруги не раскрывают причины своего расставания, но признались, что решение о разводе далось им непросто.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорится в официальном заявлении пары.

Поклонники супругов заподозрили неладное в их отношениях еще в начале июля, когда звезда «Супер Майка» Манганьелло отсутствовал на праздновании 51-го дня рождения жены.

Близкое окружение пары намекнуло на то, что романтические отношения актеров просто сошли на нет.

«София и Джо стали отдаляться друг от друга некоторое время назад. Сперва они не спешили с разводом и пытались дать своему браку второй шанс. Но спасти его не удалось», — признался инсайдер из числа друзей Вергары.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Джо Манганьелло
Joe Manganiello
София Вергара
Sofia Vergara
Актеры Голливуда начали самую масштабную забастовку в истории. Чего они добиваются?
Американская семейка
Застрял в тебе: актеры, десятилетиями играющие одну и ту же роль
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Из красавиц в чудовища: 9 роскошных актрис в страшном гриме
25 лет «Сексу в большом городе»: что стало со звездами сериала
Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Не мейк, а дипфейк! 16 актеров, которых омолодили или «воскресили» в кино
Прошли войну: великие советские актеры, воевавшие на фронте и на экране
От Алисы до Мальвины: что стало с актерами-кумирами из советских фильмов детства
Вышли из сумрака: актеры, успешно возродившие карьеру и удивившие всех
Юлия Пересильд пожаловалась на «гигантский стресс» от самопроб
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Эталонный мэтр: как Мартин Скорсезе превратил жанровое кино в высокое искусство
Сильвестр Сталлоне вспомнил о неприязни к Арнольду Шварценеггеру
Где сейчас герои боевиков 1990-х: Ван Дамм, Лундгрен, Сигал и другие
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Сандра Буллок пожаловалась на профессиональное выгорание
Домогаров, Учитель: молодые режиссеры из знаменитых кинодинастий
Дети выросли: как изменились актеры «Очень странных дел»
Звезду шоу «Наша Russia» нашли в приюте для бездомных
Уиллис, Килмер, Доэрти: актеры, чью карьеру разрушила болезнь
Бывший менеджер Тома Круза пожаловалась на его ужасный характер
Муцениеце призналась, что готова сниматься в фильмах с Прилучным
Вот так Шаламе! Что надо знать об актере, влюбившем в себя всех
15 лет спустя: какими стали звезды сериала «Кадетство»
На 20, 50 и 100 лет: актеры, сильно «состарившиеся» для роли
Дженнифер Энистон отказалась общаться с антипрививочниками
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!)
Я не шучу: комедийные актеры, удивившие мощными ролями в драмах
От Высоцкой до Йовович: актрисы, которых снимают мужья-режиссеры
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Талант XL: актрисы немодельных параметров, добившиеся успеха
Новые трейлеры
Особняк с привидениями
Трейлер №2 (англ.)
Человек ниоткуда
Трейлер
Последователи
Трейлер
Создатель
Трейлер (англ.)
Развод по-геймерски
Дублированный трейлер
Замаячный
Трейлер
Ведьмак
Трейлер (3 сезон, англ.)
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь