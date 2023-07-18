София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе

Джо Манганьелло и София Вергара | Источник: Rex / Fotodom.ru

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара разводится с мужем Джо Манганьелло после 7 лет брака, сообщает Page Six.

Звездные супруги не раскрывают причины своего расставания, но признались, что решение о разводе далось им непросто.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорится в официальном заявлении пары.

Поклонники супругов заподозрили неладное в их отношениях еще в начале июля, когда звезда «Супер Майка» Манганьелло отсутствовал на праздновании 51-го дня рождения жены.

Близкое окружение пары намекнуло на то, что романтические отношения актеров просто сошли на нет.