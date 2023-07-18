София Вергара и Джо Манганьелло объявили о разводе

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара разводится с мужем Джо Манганьелло после 7 лет брака, сообщает Page Six.
Звездные супруги не раскрывают причины своего расставания, но признались, что решение о разводе далось им непросто.
«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорится в официальном заявлении пары.
Поклонники супругов заподозрили неладное в их отношениях еще в начале июля, когда звезда «Супер Майка» Манганьелло отсутствовал на праздновании 51-го дня рождения жены.
Близкое окружение пары намекнуло на то, что романтические отношения актеров просто сошли на нет.
«София и Джо стали отдаляться друг от друга некоторое время назад. Сперва они не спешили с разводом и пытались дать своему браку второй шанс. Но спасти его не удалось», — признался инсайдер из числа друзей Вергары.