Волочкова в крыльях, Серябкина с «волком»: лучшие фото звезд на синей дорожке VK Fest

55 фотографий 55 фотографий 55 фотографий фото: Алексей Молчановский

VK Fest 2023, гремевший на протяжении месяца в пяти городах России — от Владивостока до Петербурга — завершился масштабным двухдневным шоу в Москве.

В столице, помимо трех музыкальных сцен, организаторы развернули и синюю ковровую дорожку, по которой прошлись звезды шоу-бизнеса, топовые блогеры, артисты, спортсмены и инфлюенсеры. Знаменитости удивляли публику не только яркими нарядами, но и экстравагантными выходами.

Так, Анастасия Волочкова предстала перед объективами фотографов с огромными белыми крыльями за спиной, Ольга Серябкина — в компании пса, похожего на волка, Ида Галич продемонстрировала подтянутую фигуру, а Филипп Киркоров — помолодевшее после недавних процедур красоты лицо и любовь к ярким нарядам. Прибыл на мероприятие и Игорь Николаев — в окружении девушек в костюмах роботов-близняшек из игры Atomic Heart.