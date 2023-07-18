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18 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожкаНовости шоу-бизнеса

Волочкова в крыльях, Серябкина с «волком»: лучшие фото звезд на синей дорожке VK Fest

Смотрите звездный фоторепортаж Kino Mail.ru с синей дорожки главного музыкального события лета 2023
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фото: Алексей Молчановский

VK Fest 2023, гремевший на протяжении месяца в пяти городах России — от Владивостока до Петербурга — завершился масштабным двухдневным шоу в Москве.

В столице, помимо трех музыкальных сцен, организаторы развернули и синюю ковровую дорожку, по которой прошлись звезды шоу-бизнеса, топовые блогеры, артисты, спортсмены и инфлюенсеры. Знаменитости удивляли публику не только яркими нарядами, но и экстравагантными выходами. 

Так, Анастасия Волочкова предстала перед объективами фотографов с огромными белыми крыльями за спиной, Ольга Серябкина — в компании пса, похожего на волка, Ида Галич продемонстрировала подтянутую фигуру, а Филипп Киркоров — помолодевшее после недавних процедур красоты лицо и любовь к ярким нарядам. Прибыл на мероприятие и Игорь Николаев — в окружении девушек в костюмах роботов-близняшек из игры Atomic Heart.

Кроме того, по дорожке прошли Анастасия Ивлеева с коллегами-соведущими Ильей СоболевымРоманом Каграмановым и Аллой Михеевой, Клава Кока, Алсу, Валя Карнавал, Тимати, Константин Ивлев с женой, Николай Басков, Катя IOWA, Анфиса Чехова, Дмитрий Шепелев, Люся Чеботина, фигуристки Евгения Медведева (девушка предстала в образе Уэнсдей), Алина Загитова, поразившая откровенным комбинезоном, и Камила Валиева. 

В этом году крупнейший российский музыкальный фестиваль VK Fest состоялся уже в восьмой раз. 

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