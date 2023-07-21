От Басты до Инстасамки: как прошел грандиозный VK Fest 2023

В минувшие выходные подошло к концу масштабное музыкальное событие — VK Fest 2023. Грандиозное двухдневное шоу в московском Парке Горького завершило фестиваль, стартовавший в июне и за месяц собравший рекордные 200 тыс. посетителей в пяти городах — Владивостоке, Новосибирске, Сочи (Сириус), Санкт-Петербурге и Москве.

Выступления музыкантов

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Главными центрами притяжения для гостей VK Fest стали, конечно же, музыкальные выступления звезд. В лайнап московского фестиваля вошли более 70 артистов, среди которых Баста, «Иванушки International», Лолита Милявская, Instasamka, Anna Asti, Клава Кока, Jony, Zivert, Хаски, Тося Чайкина, Антоха MC, Gayazovs Brothers и многие другие.

Всего на музыкальных сценах в пяти городах выступили более 100 артистов, среди которых Леонид Агутин, МОТ, DaBro, Feduk. Ведущими мероприятий стали Ида Галич, Анастасия Ивлеева, Роман Каграманов и другие знаменитости.

Синяя дорожка и встречи с блогерами

Московский VK Fest впечатлил посетителей эффектными выходами звезд на синюю дорожку. Так, Анастасия Волочкова предстала перед объективами фотографов с огромными белыми крыльями за спиной, Ольга Серябкина — в компании пса, похожего на волка.

Кроме того, участниками и гостями фестиваля стали популярные блогеры, на специальных сценах выступили Дмитрий Масленников, Kara Kross, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал, Влад А4, Амина (Tenderlybae), Катя Адушкина, Юлия Гаврилина, Аня Ищук.

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Образовательные площадки и много добра

Помимо насыщенной музыкальной программы, VK Fest предоставил гостям десятки образовательных зон и активностей, в том числе площадку «Знание.Лекторий», развернувшуюся во всех пяти городах. Там проходили лекции, мастер-классы, интервью, дискуссии.

Хедлайнерами стали знаменитые актеры, спортсмены, художники, путешественники, ученые, журналисты, инфлюенсеры: Анатолий Вассерман, Артемий Лебедев, Сергей Лукьяненко, Александр Цыпкин, Камила Валиева, Федор Конюхов и многие другие.

Помимо этого, гостям были доступны «Добрые билеты» — их стоимость была выше стандартных всего на 100 рублей, а компания VK удвоила эту сумму. В итоге удалось собрать 2,5 миллиона рублей, которые будут направлены в благотворительные фонды. В зоне чекапов 800+ человек проверили свое здоровье, 400+ гостей прошли диагностику на риск развития инсульта, а еще 200 стали потенциальными донорами костного мозга.