Наверх
21 июля 2023, фоторепортажНовости шоу-бизнеса

От Басты до Инстасамки: как прошел грандиозный VK Fest 2023

За месяц фестиваль, общая продолжительность которого составила 66 часов, приняли пять городов и посетили 200 тыс. человек. Смотрите фоторепортаж Кино Mail.ru с заключительного шоу в Москве

В минувшие выходные подошло к концу масштабное музыкальное событие — VK Fest 2023. Грандиозное двухдневное шоу в московском Парке Горького завершило фестиваль, стартовавший в июне и за месяц собравший рекордные 200 тыс. посетителей в пяти городах — Владивостоке, Новосибирске, Сочи (Сириус), Санкт-Петербурге и Москве.

Выступления музыкантов

31
фотография
31
фотография
31
фотография

Главными центрами притяжения для гостей VK Fest стали, конечно же, музыкальные выступления звезд. В лайнап московского фестиваля вошли более 70 артистов, среди которых Баста, «Иванушки International», Лолита Милявская, Instasamka, Anna Asti, Клава Кока, Jony, Zivert, Хаски, Тося Чайкина, Антоха MC, Gayazovs Brothers и многие другие.

Всего на музыкальных сценах в пяти городах выступили более 100 артистов, среди которых Леонид Агутин, МОТ, DaBro, Feduk. Ведущими мероприятий стали Ида Галич, Анастасия Ивлеева, Роман Каграманов и другие знаменитости.

Синяя дорожка и встречи с блогерами

Московский VK Fest впечатлил посетителей эффектными выходами звезд на синюю дорожку. Так, Анастасия Волочкова предстала перед объективами фотографов с огромными белыми крыльями за спиной, Ольга Серябкина — в компании пса, похожего на волка.

Кроме того, участниками и гостями фестиваля стали популярные блогеры, на специальных сценах выступили Дмитрий Масленников, Kara Kross, Милана Хаметова, Yan Dilan, Алексей Столяров, Валя Карнавал, Влад А4, Амина (Tenderlybae), Катя Адушкина, Юлия Гаврилина, Аня Ищук.

55
фотографий
55
фотографий
55
фотографий

Образовательные площадки и много добра

Помимо насыщенной музыкальной программы, VK Fest предоставил гостям десятки образовательных зон и активностей, в том числе площадку «Знание.Лекторий», развернувшуюся во всех пяти городах. Там проходили лекции, мастер-классы, интервью, дискуссии.

Хедлайнерами стали знаменитые актеры, спортсмены, художники, путешественники, ученые, журналисты, инфлюенсеры: Анатолий Вассерман, Артемий Лебедев, Сергей Лукьяненко, Александр Цыпкин, Камила Валиева, Федор Конюхов и многие другие. 

Помимо этого, гостям были доступны «Добрые билеты» — их стоимость была выше стандартных всего на 100 рублей, а компания VK удвоила эту сумму. В итоге удалось собрать 2,5 миллиона рублей, которые будут направлены в благотворительные фонды. В зоне чекапов 800+ человек проверили свое здоровье, 400+ гостей прошли диагностику на риск развития инсульта, а еще 200 стали потенциальными донорами костного мозга.

В этом году крупнейший российский музыкальный фестиваль VK Fest состоялся уже в восьмой раз. Общая продолжительность фестиваля составила 66 часов.   

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Баста
Василий Вакуленко
Анатолий Вассерман
Сябитова поможет Клаве Коке найти мужчину мечты в новом телешоу
Анастасия Ивлеева
Ида Галич
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Валентина Карнаухова (Валя Карнавал)
Юлия Зиверт
Волочкова в крыльях, Серябкина с «волком»: лучшие фото звезд на синей дорожке VK Fest
Тося Чайкина
Роман Каграманов
Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма
Лолита Милявская
Instasamka
Дарья Зотеева
Пореченков, Асмус и другие звезды на кинофестивале в Нижнем Новгороде
Анастасия Волочкова
Александр Цыпкин
Внучка Талызиной представила фильм со своим участием в Москве
Клава Кока
Klava Coca
Филипп Киркоров раскрыл, кто мог поехать на «Евровидение 2022»
Равшана Куркова появилась на премьере сериала
Ивлеева, Лолита и другие звезды: как прошел VK Fest в Петербурге
Лолита заявила о величии Пугачевой
Ивлеева играет злодейку в новом сериале: первые фото
Безрукова и другие звезды посетили премьеру нового фильма Озона
На премьере сериала Асмус поддержал возлюбленный
Стало известно о новом шоу Диброва с Бастой и другими звездами
Ивлеева и Нагиев стали звездами с крупнейшими рекламными гонорарами в РФ
Боня ответила на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн
Седокова, Безрукова и другие посетили премьеру нового фильма Гая Ричи
Дава, Кока, Галич, Семенович и другие звезды на премии RU.TV
Йоханссон, дочь Турман и модели на красной дорожке Каннского фестиваля
Натали Портман, Ирина Шейк, Карла Бруни: звезды на кинопремьерах в Каннах
Стало известно, почему у Ивлеевой не сложились отношения с победителем ее шоу
Что нужно знать о главном музыкальном событии этого лета: VK Fest 2023
Янковский и Пожарская появились на премьере сериала
Гришаева, Петросян, Олешко посетили премьеру фильма Шахназарова
Канны 2023: звезды на дорожке открытия, овации для Деппа, награда для Дугласа
Бондарчук вместе с сыном представил новый сериал
Шарлиз Терон, дочь Пола Уокера, Вин Дизель представили «Форсаж 10»
Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023
Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Бузова, Лолита, Shaman и фрешмены: как прошел большой концерт «Муз-ТВ»
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Мороз и перформанс: как прошла премьера сериала от создателей «Содержанок»
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Водонаева, Кожевникова, Хакамада посетили светскую кинопремьеру
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Петров, Михалкова, Ходченкова: все звезды на премии МХТ им. Чехова
Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ
Водонаева, Самбурская и другие посетили премьеру фильма с Киану Ривзом
Жена и дети Прилучного посетили премьеру озвученного им фильма
Энистон повторила культовый образ Монро на премьере в Париже
Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
Ивлеева отметила день рождения в компании Нагиева
Песня от Гаги, триумф «Все везде и сразу» и много слез: как прошел «Оскар 2023»
Галустян и Канделаки представили новое шоу ТНТ с Бузовой
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»
Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в «Давай поженимся!»
Пегова, Михалкова, Гришаева посетили премьеру фильма с Табаковым
Новые трейлеры
Я делаю шаг
Трейлер
Капитан Марвел 2
Трейлер (англ.)
Гран Туризмо
Трейлер №2 (англ.)
Чижик-Пыжик возвращается
Трейлер
Нандор Фодор и говорящий мангуст
Трейлер (англ.)
Призраки в Венеции
Трейлер (англ.)
Колесо времени
Колесо времени (2 сезон, англ.)
Вася не в себе
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь