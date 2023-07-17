Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры

Главный герой — школьник Андрей (эту роль исполняет Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) превращается в жестокого пацана. Как и других участников группировки, Андрея и его нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев) ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А пока подростки дерутся, влюбляются, стоят за своих и взрослеют, парней постарше, вроде вернувшегося из Афганистана Владимира, сводного брата Марата в исполнении Ивана Янковского, ждет жестокое разочарование в прежних идеалах.