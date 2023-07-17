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17 июля 2023, фоторепортажСъемки

Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры

Актеры вместе появятся в драме «Слово пацана»
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Иван Янковский появится в одной из главных ролей в новой восьмисерийной криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана», съемки которой завершились на днях. 

События проекта разворачиваются сразу после перестройки, в центре сюжета окажутся молодежные преступные группировки. На фоне разваливающейся страны эти сообщества дают четкие правила жизни, поддержку и крепкую пацанскую дружбу. 

Главный герой — школьник Андрей (эту роль исполняет Леон Кемстач) из простого чушпана (так называли подростков, не «пришитых» ни к одной группировке) превращается в жестокого пацана. Как и других участников группировки, Андрея и его нового друга, школьного хулигана Марата (Рузиль Минекаев) ждут первая кровь, первая любовь, первое предательство и первая смерть. А пока подростки дерутся, влюбляются, стоят за своих и взрослеют, парней постарше, вроде вернувшегося из Афганистана Владимира, сводного брата Марата в исполнении Ивана Янковского, ждет жестокое разочарование в прежних идеалах.

Также в сериале «Слово пацана» снялись Анна Пересильд, Елизавета Базыкина, Анастасия Красовская, Сергей Бурунов, Юлия Александрова, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев и другие.

Премьера сериала состоится осенью в видеосервисах Wink и Start.

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