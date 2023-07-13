Гришаева и Робак сыграют супругов в новом сериале: первые кадры

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Нонна Гришаева и Александр Робак приступили к съемкам комедии «Наследство», производством которой занимаются телеканал ТНТ и студия LegioFelix.

Шоураннером и режиссером выступила Аня Мирохина. Она призналась, что решила создать народную комедию, понятную всем. Мирохина отметила, что прототипом главного героя является ее отец.

Виктор (Александр Робак) 25 лет назад бросил жену (Нонна Гришаева) и троих детей и, скрываясь от уголовного преследования, уехал в Италию. Спустя годы он решил вернуться домой и наладить отношения с семьей, а заодно и решить проблемы с криминальным прошлым. Конечно, жена не в восторге от внезапного появления мужа, но дети, переживающие финансовые трудности, готовы его простить.

Создатели обещают зрителям непредсказуемый сюжет, а также готовят сюрприз — появление звезды российского кино, имя которой пока держится в секрете.

Известно, что, помимо Гришаевой и Робака, в проекте задействованы Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, Егор Дружинин, Анна Немченко и Роман Фомин. Всего будет снято 13 эпизодов.