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12 июля 2023, новость

Стал известен гонорар восьмилетней внучки Караченцова в театре

Наследница знаменитой фамилии играет небольшую роль в спектакле «Ленкома»
Николай Караченцов | Источник: Legion-Media.ru

Сын народного артиста Николая Караченцова Андрей рассказал в беседе с mk.ru, что его восьмилетняя дочь Ольга может пойти по актерской стезе.

Караченцов-младший признался, что его дочь играет небольшую роль в спектакле «Королевские игры» в театре «Ленком». В финале постановки девочка произносит фразу: «Елизавета будет первой». Сын артиста отметил, что Ольга в восторге от своей работы.

«Она просто счастливым себя человеком считает, что она приравнена к актерам и может приходить в такой храм искусства, как "Ленком". Она расписывается наравне со всеми актерами. У нее еще нет своей подписи. Она пишет просто: "Оля"», — поделился сын актера.

Людмила Поргина и Андрей Караченцов | Источник: PersonaStars

По словам Караченцова-младшего, дочь получает по 5 тыс. рублей за выход. Мужчина отметил, что Ольга сама распоряжается своим гонораром. Он поблагодарил руководителя театра Марка Варшавера за то, что он «дает ход молодым».

Впервые внучка Караченцова вышла на сцену в театре «Ленком» в 2020 году. Девочка станцевала на вечере памяти «Прости меня, Земля, что я тебя покинул», посвященном 75-летию со дня рождения Караченцова.

Ранее вдова артиста Людмила Поргина заявила, что планирует создать музей в честь мужа.

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