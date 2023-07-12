Стал известен гонорар восьмилетней внучки Караченцова в театре

Сын народного артиста Николая Караченцова Андрей рассказал в беседе с mk.ru, что его восьмилетняя дочь Ольга может пойти по актерской стезе.
Караченцов-младший признался, что его дочь играет небольшую роль в спектакле «Королевские игры» в театре «Ленком». В финале постановки девочка произносит фразу: «Елизавета будет первой». Сын артиста отметил, что Ольга в восторге от своей работы.
«Она просто счастливым себя человеком считает, что она приравнена к актерам и может приходить в такой храм искусства, как "Ленком". Она расписывается наравне со всеми актерами. У нее еще нет своей подписи. Она пишет просто: "Оля"», — поделился сын актера.
По словам Караченцова-младшего, дочь получает по 5 тыс. рублей за выход. Мужчина отметил, что Ольга сама распоряжается своим гонораром. Он поблагодарил руководителя театра Марка Варшавера за то, что он «дает ход молодым».
Впервые внучка Караченцова вышла на сцену в театре «Ленком» в 2020 году. Девочка станцевала на вечере памяти «Прости меня, Земля, что я тебя покинул», посвященном 75-летию со дня рождения Караченцова.
Ранее вдова артиста Людмила Поргина заявила, что планирует создать музей в честь мужа.