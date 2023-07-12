Солистки «Блестящих» анонсировали песню с голосом Жанны Фриске

Жанна Фриске | Источник: Starface

Солистки группы «Блестящие» Ксения Новикова и Надя Ручка анонсировали на своих страницах в социальных сетях выход трека, в котором прозвучит голос Жанны Фриске.

Поклонники предположили, что новая композиция станет перепевкой шлягера Фриске «А на море белый песок». Неизвестно, когда именно коллеги покойной артистки планируют выпустить песню. Ручка заявила, что он выйдет «на следующей неделе».

Тем самым «Блестящие» хотят почтить память Жанны Фриске, которая на протяжении семи лет была солисткой коллектива. Певицы не стало в 2015 году в возрасте 40 лет. После родов Фриске диагностировали рак головного мозга, она несколько лет боролась с болезнью. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.