Сын Рудковской и дочь Тимати снимутся в новых «Трех мушкетерах»

Продюсер Яна Рудковская сообщила в Telegram-канале о съемках ремейка фильма «Три мушкетера».

Рудковская призналась, что роль Д`Артаньяна исполнит ее сын Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч. Вместе с ним в проекте снимется дочь Тимати — Алиса Юнусова. Она сыграет юную Миледи.

Также в картине примет участие исполнитель роли Д`Артаньяна в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский. Рудковская отметила, что сценарий проекта «очень ностальгический». Продюсер не рассказала, будут ли в новой ленте классические композиции из прошлого фильма.