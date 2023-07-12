Сын Рудковской и дочь Тимати снимутся в новых «Трех мушкетерах»

Продюсер Яна Рудковская сообщила в Telegram-канале о съемках ремейка фильма «Три мушкетера».
Рудковская призналась, что роль Д`Артаньяна исполнит ее сын Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч. Вместе с ним в проекте снимется дочь Тимати — Алиса Юнусова. Она сыграет юную Миледи.
Также в картине примет участие исполнитель роли Д`Артаньяна в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский. Рудковская отметила, что сценарий проекта «очень ностальгический». Продюсер не рассказала, будут ли в новой ленте классические композиции из прошлого фильма.
«Контроль за качеством будет прямо по ГОСТу! Ну и встретятся два гасконца сквозь года. Лично я жду с нетерпением грима — интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями», — поделилась Рудковская.
«Д'Артаньян и три мушкетера» снят по роману «Три мушкетера» Александра Дюма в 1978 году. Режиссер картины — Георгий Юнгвальд-Хилькевич. В ролях — Михаил Боярский, Вениамин Смехов, Валентин Смирнитский, Игорь Старыгин, Александр Трофимов, Маргарита Терехова, Олег Табаков, Алиса Фрейндлих, Алексей Кузнецов, Борис Клюев.