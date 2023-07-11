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11 июля 2023, новость

Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года

Актер поделился снимками с площадки «Дэдпула 3»
Райан Рейнольдс и Хью Джекман на съемках «Дэдпула 3» (фото: соцсети)

Актер Хью Джекман опубликовал в соцсетях фотографию со съемок «Дэдпула 3», на которой Росомаха в классической желто-синей экипировке идет рядом с Уэйдом Уилсоном (Райан Рейнольдс) в привычном для этого персонажа костюме.

«Не моргать», — подписал снимок звезда.

В фильмах о Росомахе Джекман не надевал желтую униформу, несмотря на то, что это каноничный костюм героя в комиксах. Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд признавался, что намеренно оставил персонажа без привычной брони.

«На Росомаху это похоже меньше всего: напялить фирменный костюм, особенно канареечно-желтого цвета, и делать добрые дела у всех на виду, чтобы люди кричали: "Боже! Это Росомаха!" — отмечал Мэнголд. Поэтому Джекман сделает это впервые за 23 года.

Лента «Дэдпул 3» станет десятой, в которой Джекман исполнит роль Росомахи. Впервые он появился в этом амплуа в 2000 году в «Людях Икс», а последним вышедшим с ним фильмом стал «Логан» 2017 года. В нем герой Джекмана по сюжету умер, поэтому многие фанаты удивились его появлению в третьем «Дэдпуле».

Картина выйдет в мае 2024 года. Помимо Дэдпула и Росомахи, зрители также увидят Сверхзвуковую Боеголовку, слепую Эл, жену Дэдпула Ванессу, Юкино и Допиндера.

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