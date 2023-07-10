Наверх
10 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Александрова рассказала, что муж не смотрит фильмы с ее участием

Актриса призналась, что в начале отношений они с супругом-режиссером договорились не обсуждать работу
Андрей Болтенко и Марина Александрова

Марина Александрова рассказала о взаимоотношениях с мужем, режиссером Андреем Болтенко, в новом интервью изданию Hello!. 40-летняя актриса призналась, что муж признает ее талант, но воспринимает ее исключительно как свою жену, поэтому не смотрит фильмы с ее участием.

«Пока он видел единственный сериал из моей биографии — “Домашний арест”. Смотрел его всю ночь и разбудил меня в пять утра, чтобы сказать, насколько ему понравилось. Но это, скорее, исключение. Муж уже давно признался, что считает меня потрясающей актрисой, но хочет воспринимать как человека, как жену. При этом может прийти на мой спектакль», — призналась Александрова.

Она также рассказала, что ей понравилось работать вместе с Антоном Васильевым над созданием сериала «Открытый брак». Более того, актриса посоветовала продюсерам взять актера в спектакль «Варшавская мелодия», в который ее саму ранее пригласили.

«К счастью, он согласился, и мы играем спектакль, который стал уже одним из любимых в моем репертуаре», — отметила звезда сериала «Екатерина».

Напомним, что Марина Александрова и Андрей Болтенко поженились в 2012 году. В этом союзе у них родились сын Андрей и дочь Екатерина. Этот брак стал вторым для актрисы — ранее она была замужем за актером Иваном Стебуновым.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Марина Александрова
Екатерина
Александр Домогаров рассказал о новом романе
Домашний арест
Иван Стебунов
Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки
1 р.
Открытый брак
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
Ковальчук и Александрова вместе снялись в сериале «Екатерина»
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Добронравов и Александрова играют мужа и жену: первые фото
Марина Александрова призналась, что сыграла много лишнего
Бондарчук, Дорн, Лолита на премьере фильма Серебренникова
Шпица, Яглыч, Михалкова: звезды на фестивале «Короче»
Асмус и Бикович вместе снимаются в романтической комедии
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Пегова, Александрова, Шведов озвучили героев мультфильма Disney
Александрова объяснила, почему почти год отказывалась от ролей
Марина Александрова показала себя в образе Стервеллы Де Виль
Юлия Михалкова, Марина Александрова и Глюкоза снялись в шоу Шаца
Валюшкина, Макаревич с женой, Виторган на премьере комедии
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Зудина, Боярская, Снигирь, Цыганов: звезды на открытии ММКФ 2020
Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Асмус, Пересильд, Собчак на финальных премьерах «Кинотавра 2020»
Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб
Новые трейлеры
Наполеон
Трейлер (англ.)
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Убийцы цветочной луны
Трейлер (англ.)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Тизер (англ.)
Пищеблок
Трейлер (2 сезон)
Дикие сны
Трейлер (англ.)
Дюна 2
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь