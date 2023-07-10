Александрова рассказала, что муж не смотрит фильмы с ее участием

Андрей Болтенко и Марина Александрова

Марина Александрова рассказала о взаимоотношениях с мужем, режиссером Андреем Болтенко, в новом интервью изданию Hello!. 40-летняя актриса призналась, что муж признает ее талант, но воспринимает ее исключительно как свою жену, поэтому не смотрит фильмы с ее участием.

«Пока он видел единственный сериал из моей биографии — “Домашний арест”. Смотрел его всю ночь и разбудил меня в пять утра, чтобы сказать, насколько ему понравилось. Но это, скорее, исключение. Муж уже давно признался, что считает меня потрясающей актрисой, но хочет воспринимать как человека, как жену. При этом может прийти на мой спектакль», — призналась Александрова.

Она также рассказала, что ей понравилось работать вместе с Антоном Васильевым над созданием сериала «Открытый брак». Более того, актриса посоветовала продюсерам взять актера в спектакль «Варшавская мелодия», в который ее саму ранее пригласили.

«К счастью, он согласился, и мы играем спектакль, который стал уже одним из любимых в моем репертуаре», — отметила звезда сериала «Екатерина».